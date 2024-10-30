В условиях «сложных отношений с Западом» рекомендуется свести к минимуму использование электронных почтовых адресов, принадлежащих крупным западным корпорациям. Об этом заявил RTVI Игорь Бедеров, руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter.

Ранее в среду стало известно, что пользователям, зарегистрированным с почтовых ящиков на Gmail, «Госуслуги» предлагают заменить почту «на любую другую». Как сказано в сообщении, которое получили некоторые пользователи, это связано с тем, что компания Google «ограничила использование СМС-подтверждений для создания новых аккаунтов».

«Доверять такого рода сервисам в условиях сложных отношений с Западом, в условиях ведения специальной военной операции, разумеется, не стоит, и рекомендуется перепривязывать и вообще минимизировать использование почты Gmail или каких-то еще западных почт, принадлежащих крупным IT-корпорациям, таким как Google, Apple или Meta*», — заявил Бедеров.

Он считает, что рекомендация «Госуслуг» сменить почтовый ящик Gmail связана с тем, что данные компании Google, связанные с пользователями из России, используются иностранной разведкой.

«Компания передает большой массив данных о перемещениях российских войск, о перемещениях чиновников, о результатах их переговоров, переписок и так далее — в разведку, в результате чего всплыл в СМИ ряд программных продуктов — «Лавандер», «Эхо», «Локомотив» — которые используются израильской и американской разведкой и опираются на те данные, которые собирает компания Google и Apple в том числе», — сказал Бедеров.

При этом, по словам, Бедерова, «можно поверить» представителям Google, когда они обещают отсутствие каких-либо проблем и ограничений, так как сервисы компании представляют большую важность для истеблишмента и разведки США.

Эксперт также отметил, что, даже если Google решит пойти по пути блокировок новых российских пользователей, это не окажет влияния на платформу Android, на базе которой создается большая часть смартфонов, используемых в России.

«Если компания заблокирует свои сервисы, вы все равно можете использовать Android как таковой, как просто операционную систему, не регистрируясь в сервисах Google. Да, это немножко сложнее будет, но вы вполне можете использовать альтернативные загрузчики приложений и прочие вещи», — добавил он.

Эксперт отметил, что перепривязка почтовых адресов может рассматриваться как правило в государственном секторе, однако для граждан это «останется рекомендацией». Вместе с тем Бедеров рассказал, что хакерские группы, «якобы связанные с тем же самым ФБР», занимаются в даркнете торговлей несанкционированного доступа к сервису iCloud компании Apple

«Это очень серьезно. Причем продается за копейки — за $250 — то, что Apple якобы выпестовывала десятилетиями — безопасную экосистему. К ней можно получить доступ дистанционно, и дальше уже использовать для слежки или для контроля переписки содержимого смартфона. Если это будет использовать компания Google, которая используется в Российской Федерации гораздо чаще, все будет еще более печально», — заключил он.

* деятельность Meta в России признана экстремистской и запрещена