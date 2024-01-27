В экспозиции павильона «Космос» на ВДНХ перепутали два научных судна — вместо советского изображено американское, перекрашенное для съемок фильма ужасов. На это обратил внимание ветеран морского космического флота СССР Виктор Митропов. По его словам, он указывал на ляпы сотрудникам павильона еще в 2019 году, однако их не исправили до сих пор.

Об этой ошибке председатель совета клуба ветеранов морского космического флота Виктор Митропов рассказал на LVIII Академических чтениях по космонавтике памяти С. П. Королёва («Королёвские чтения») в МГТУ им. Баумана.

Несколько лет назад в павильоне «Космос» на ВДНХ открылась небольшая экспозиция, посвященная морскому космическому флоту СССР. «Еще в 2019 году мы посетили эту экспозицию и увидели там грубейшие ошибки. Вызвали представителей павильона из научно-исследовательского отдела, показали, какие ошибки, они все записали, — рассказал Митропов. — А тут совершенно недавно, 18 января, я был с оказией на ВДНХ. И что интересно — ничего не изменилось!»

По его словам, на одном из стендов силуэт научно-исследовательского судна «Академик Сергей Королев» назван «Космонавтом Владимиром Комаровым» и наоборот.

«Самое интересное, что на расстоянии вытянутой руки стоит макет, на котором видно, что судно с шарами (радиопрозрачные укрытия —RTVI)— это «Космонавт Владимир Комаров», — возмутился Митропов.

А на другом стенде с фотографиями советских судов космической связи представлен снимок никогда не существовавшего судна «Академик Владислав Волков». Фотография является кадром из фантастического фильма ужасов «Вирус», в котором снимался выведенный из состава американского флота корабль слежения «Генерал Ванденберг» c перекрашенным названием. Принадлежность судна к США выдает американский флаг на буксире.

«Это ж где такое судно было — «Академик Владислав Волков?! Это — центральная выставочная площадка страны. В нынешней ситуации то, что там находится — это либо провокация, либо идеологическая диверсия, — возмутился ветеран флота. — … Давайте уважать и чтить техническую историю нашей страны, то, что позволяет нам показывать преимущества над гнилым, загнивающим Западом».

— «Политех» делал?— спросили докладчика.

— «Политех», — ответил он.

Как рассказал Митропов корреспонденту RTVI, перед открытием экспозиции с ним консультировались две девушки из Политехнического музея. «Еще в 2018 году мы попросили их перед тем, как они будут экспонировать <выставку> пригласить нас — мы подъедем и посмотрим!», — отметил Митропов. Автором научной концепции центра «Космонавтика и авиация» в павильоне Космос» являлся Политехнический музей, сообщало в 2018 году РИА Новости.

«Павильон «Космос» на ВДНХ не наша площадка», — ответили в Политехническом музее на запрос RTVI. В пресс-службе ВДНХ пока не прокомментировали ситуацию.

С началом космической эры в СССР появился Mорской космический флот — большой отряд экспедиционных судов, принимавший непосредственное участие в создании ракетно-ядерного щита СССР, обеспечении испытаний космических аппаратов, управлении полетами пилотируемых космических кораблей и орбитальных станций. Помимо других в состав флота входили такие уникальные суда, как «Академик Сергей Королев», «Космонавт Юрий Гагарин», «Космонавт Владислав Волков», «Космонавт Георгий Добровольский», «Космонавт Павел Беляев» и «Космонавт Виктор Пацаев».