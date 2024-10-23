Разрушение геостационарного спутника связи Intelsat-33e является редким событием, которое приведет к долгосрочной угрозе работающим на этой орбите спутникам, считает научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев. В беседе с RTVI он пояснил, что обломки аппарата могут представлять опасность на протяжении грядущих столетий.

«Я не помню, чтобы такое происходило на геостационарной орбите. На других орбитах это происходит регулярно, раз-два в квартал либо старая ступень взорвется, либо старый спутник. Это происходит, когда они попадают в зону постоянного освещения Солнцем, топливо или аккумулятор нагреваются и взрываются», — рассказал Моисеев.

«80 обломков это конечно неприятно, теперь они начнут там бегать, как хотят, их орбиты будут меняться. Естественно, они создают угрозу, за ними приходится следить, и в случае опасного сближения работающие спутники придется двигать. Но все спутники, работающие на геостационарной орбите маневренные, имеют двигатели — так что это лишняя работа, сокращение времени службы», — пояснил ученый.

По его словам, если с низких орбит обломки спутников сходят сами под действием атмосферы Земли, то этот механизм не работает на геостационарной орбите. «Там есть солнечное давление, под действием которого может меняться орбита, которая превращается в некую «восьмерку», это и будет происходить с обломками, но кольцо геостационарной орбиты они все равно будут пересекать. Их обломки далеко от геостационарной орбиты не уйдут, а если и уйдут, то на это нужны столетия», — добавил эксперт.

Роскосмос 22 октября сообщил, что зафиксировал более 80 обломков разрушенного спутника Intelsat-33e. По данным АСПОС ОКП, наблюдается значительное увеличение числа космических объектов в плоскости орбиты погибшего аппарата. Анализ траекторий движения образовавшихся фрагментов показывает, что разрушение спутника носило одномоментный и высокоэнергетический характер.

В Роскосмосе отметили, что сейчас осуществляется сбор координатной информации с целью выявления новых фрагментов разрушения спутника, после чего объекты «космического мусора» будут включены в расчеты опасных сближений с космическими аппаратами российской группировки — «Экспресс-АТ1», «Ямал-402» и «Экспресс-АМ6», «Электро-Л».

Intelsat-33e это телекоммуникационный спутник производства корпорации Boeing. Он был запущен в августе 2016 года с космодрома Куру во французской Гвиане и осуществлял ретрансляцию на территорию Европы, Африки и большей части Азии. О его разрушении стало известно 19 октября.