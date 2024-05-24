Борьба с коррупцией в Минобороны России позволит улучшить материальное и финансовое обеспечение армии и повысит эффективность действий генералитета в ходе военных действий на Украине. Об этом заявил военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.

По его словам, чистки в министерстве помогут российской армии на поле боя. Сокращение масштабов коррупции в генеральском корпусе позволит увеличить объемы производства нового вооружения и техники, полагает политолог.

«Борьба с коррупцией — это забота о простых солдатах, об их обеспечении всем необходимым. Она позволит сохранить жизни. То есть речь идет об эффективном управлении», — сказал Перенджиев в интервью «Инфо 24».

Он добавил, что публичные чистки в Минобороны проводятся не только для противодействия коррупции, но и для повышения эффективности действий генералитета в ходе российской военной операции.

«Чтобы побеждать на поле боя в зоне специальной военной операции, надо сначала нанести порядок в министерстве обороны», — считает политолог.

В четверг, 23 мая, стало известно об аресте начальника Главного управления связи ВС России генерала Вадима Шамарина по делу о получении взятки в особо крупном размере. Шамарин стал уже четвертым высокопоставленным представителем Минобороны, арестованным за последний месяц.

Ранее в СИЗО были отправлены замминистра обороны Тимур Иванов, начальник главного управления кадров Минобороны генерал-лейтенант Юрий Кузнецов и бывший командующий 58-й армией Южного военного округа Иван Попов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг, 23 мая, заявил, что серия уголовных дел в отношении чиновников Минобороны не является кампанейщиной. По его словам, борьба с коррупцией ведется «во всех ведомствах — будь то федеральные ведомства, будь то муниципальный уровень».

Глава Минобороны России Андрей Белоусов в пятницу воздержался от комментариев по задержаниям в оборонном ведомстве. Белоусов возглавил Минобороны 14 мая, до этого он был первым вице-премьером. Бывший министр обороны Сергей Шойгу стал секретарем Совета безопасности России.