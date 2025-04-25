Папа римский Франциск, чьи похороны пройдут 26 апреля в Ватикане, хотел посетить Россию, но «у него ничего не получилось». Также не имела последствий историческая встреча понтифика с главой Русской православной церкви патриархом Кириллом в Гаване в 2016 году. Об этом в специальном интервью RTVI рассказал историк, специалист по Ватикану и католической церкви Борис Филиппов.

«Это [решение папы и патриарха встретиться на Кубе] был обоюдный жест, но с нашей стороны никаких последствий не последовало — и с той стороны тоже. Были не готовы к сближению. Встретились — и все. Еще Франциск очень хотел приехать в Россию, но у него ничего не получилось», — рассказал Борис Филиппов RTVI.

По его словам, папа Франциск «стремился к этой встрече, поскольку ему хотелось сдвинуть с места процесс улучшения отношений».

«Что мы сейчас имеем: простые верующие [православные] до сих пор знают, что «католики — это плохо, и только православные — хорошо». Католики до сих пор знают, что «только в католической церкви истина, а все остальные ею не обладают». Так вот для Франциска этой проблемы не было. Он вообще считал, что богословие только мешает объединению людей», — отметил историк.

Когда Хорхе Мария Бергольо, будущий Франциск, был епископом в Аргентине, то «общался со всеми, посещал праздники других церквей, других вер, дружил с еврейским раввином, и они написали предисловия к книгам друг друга».

«Такое общение — не экуменизм, потому что экуменизм — это политика. А это то, что растет снизу. В этом плане тяжело было папе Бенедикту XVI, который был богословом и строго следил за всеми тонкостями. Франциск не придавал им такого значения», — пояснил собеседник RTVI.

По мнению Бориса Филиппова, папа Франциск был церковным дипломатом, но не был политиком.

«Иоанн Павел II был папой-политиком, который выступал экспертом по социализму, был союзником американских президентов, немецких канцлеров, французских президентов. Он вернул церковь в мировую политику. У Франциска не было значения как религиозного политика», — заключил Борис Филиппов.