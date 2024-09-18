В Главном храме Вооруженных сил России освятили обереги для солдат, похожие на так называемые «Печати чистоты» из игровой вселенной Warhammer 40 000. Глава правозащитного центра Всемирного Русского Народного Собора Роман Силантьев заявил RTVI, что ничего страшного не произошло и вряд ли кто-то понесет наказание.

О том, что в главном храме ВС России освятили «Печати чистоты» — эмблемы для военного обмундирования с изображением хризмы — 18 сентября сообщил бренд «Русский Тактический Ратник» на своей странице во «ВКонтакте». К эмблеме крепится текст 90-го псалма «Живый в помощи».

Поклонники Warhammer 40 000 усмотрели сходство оберегов с артефактами из настольной игры.

Во вселенной Warhammer «Печати чистоты» — это металлические или восковые печати, которыми прикрепляют к броне полоски пергамента с молитвами и клятвами. Это одна из самых распространенных наград в игре.

Глава правозащитного центра Всемирного Русского Народного Собора Роман Силантьев в разговоре с RTVI отметил, что «Печати чистоты» носят «положительные герои, которые не заражены чем-то нехорошим и свободны от демонического влияния».

«К тому, что произошло, отношусь достаточно спокойно, никаких нарушений здесь нет. Не вижу никаких возможностей, чтобы для тех, кто освятил, организовать какие-то неприятные последствия. Да и православную молитву можно, например, по-арабски написать. Единственное: не всем понравилось смешение фантастики и реальности. Но это наша жизнь. У нас [в зоне СВО] воюет немало и анимешников, и представителей других субкультур. Это такой новый пласт культуры», — сказал эксперт.

В магазине бренда «Русский Тактический Ратник» рассказали изданию «Подъем», что их хризма (монограмма имени Христа, которая состоит из двух начальных греческих букв имени. — Прим. RTVI), которую освятили в Главном храме Вооруженных Сил РФ, никак не связана с Warhammer 40 000, а производят они их уже два года по просьбе спецназовцев из Белгородской области. Представители магазина отметили, что в этой игровой вселенной многое «взято из различных религиозных книжек».

«Это не печать из Warhammer, как пишут всякие сумасшедшие. Хризма восходит к временам апостолов, она изображалась на доспехах в Византии, потом на Руси, на боевых флагах, на щитах и знаменах. Читайте Святое Писание, образовывайтесь. То, что сейчас в интернете — пишут люди вообще без ума, даже «Википедией» пользоваться не умея. Это вообще не связано с игрой. Какой Warhammer был во времена апостолов, на Sony PlayStation апостолы играли?! Это чушь и бред больных людей», — заявили представители бренда.