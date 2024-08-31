Китай с 1 сентября 2024 года ужесточит контроль за экспортом беспилотных летательных аппаратов и связанной с ними продукции. О похожих мерах Пекин объявлял в прошлом году. Эксперты рассказали RTVI, что могло послужить причиной такого шага со стороны Китая и оценили возможные последствия.

Какие ограничения вводит Китай

В сообщении на сайте международного почтово-логистического оператора Meest, говорится, что «с 1 сентября 2024 года экспорт из Китая будет подвергаться еще более строгим проверкам». В частности, попавшие в список «запрещенных» товары нельзя будет отправлять посредством стандартных почтовых посылок, для них также будут недоступны авиа- и морская доставки.

«Важно! Это требование китайского законодательства, а не заводов, фабрик, маркетплейсов, перевозчиков или украинской стороны. Решение принято на государственном уровне в Китае», — отметили в Meest.

Почтовый оператор отметил, что готов рассмотреть доставку попавших под ограничения товаров в других форматах и более крупных объемах.

Командир тактической группы аэроразведки ВСУ Роберт Бровди (Мадяр) предупредил в своем телеграм-канале, что из-за новых экспортных ограничений Китая украинские дроны станут дороже, а их количество будет сокращаться.

«Приготовиться к новому испытанию всем причастным к применению дронов. И оно будет несоразмерно с временными недоснабжениями боеприпасов. Их (боеприпасы, не дроны) хоть время от времени подбрасывают партнеры. С дронами так не будет. Будет дорого и мало. Ну и пару десятков новых миллионеров появится. Различных «мастей», — написал он.

Мадяр предположил, что новые ограничения могут быть попыткой «усадить» Украину за стол переговоров «совсем не на паритетных условиях». Он отметил, что введение ограничений прошло незамеченным из-за нехватки в стране авторитетных экспертов по Китаю.

Мнения экспертов

Директор Центра комплексных европейский и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин:

Действительно, китайцами вводились ограничения, об этом было объявлено пару недель назад. Это не первые ограничения, которые они вводят. Пока что это не привело к какому-то снижению масштабов применения беспилотных летательных аппаратов. Китай последовательно усиливает экспортный контроль в сфере поставок вооружения и техники двойного назначения.

Тут две возможных причины. Первая причина состоит в том, что Китай демонстрирует этим, что он не хочет вносить свой вклад в поддержание интенсивных военных действий.

Вторая причина состоит в том, что Китай является крупным производителем готовых беспилотников и монополистом в производстве отдельных компонентов. Ограничивая экспорт отдельных узлов, он снижает производство готовых аппаратов за пределами Китая и дает какие-то преимущества своим производителям.

До этого уже вводились отдельные меры, и тем не менее производство и применение беспилотников с обеих сторон идет по нарастающей. Могли быть какие-то отдельные перебои, но я так понимаю, что они никогда не носили долгосрочного и решающего характера.

Я думаю, что это не связано с желанием усадить кого-то за стол переговоров. Скорее всего они просто снимают с себя любые обвинения в том, что зарабатывают на войне, так как показывают, что стараются предотвратить это кровопролитие с одной стороны, а с другой стороны — укрепляют позиции своих производителей.

На самом деле, на проблемы с приобретением беспилотников и компонентов беспилотников в Китае было полно жалоб и с российской стороны. Как я понимаю, во всех случаях, когда эти ограничения вводятся, они создают трудности обеим сторонам конфликта. Но, как показывает опыт, обе стороны конфликта научились преодолевать эти трудности.

Президент АНО «Центр исследований и прогнозов развития Азиатско—Тихоокеанского Региона» Сергей Санакоев:

Как мы знаем, основной диалог происходит между Штатами и Китаем. Мы как раз сейчас наблюдали это на встрече советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана с китайскими руководителями.

И, конечно же, когда в этом споре речь идет о том, что американская сторона настаивает на том, чтобы не поддерживать Россию в военно-техническом смысле, ответ китайцев: “Мы никого не поддерживаем вообще в этом конфликте. Мы за то, чтобы был мир”.

Тут как раз вполне может быть, что всплыла информация, что из Китая идут компоненты, которые потом применяют ВСУ в своих дронах. Наверняка мы постарались для того, чтобы всплыло. Поэтому, конечно же, китайцы для демонстрации того, что они не собираются поддерживать их в этом плане, резко сократили экспорт.

Собственно говоря, Китай никогда не скрывал и всегда демонстрировал все эти годы специальной военной операции, что он — за миротворчество и за то, чтобы попытаться все-таки решить конфликт дипломатическим путем.

Трудно сейчас говорить о последствиях, потому что на рынке свято место пусто не бывает, как известно. Всегда находятся заменители или замещающие компоненты. Но уверен, что в определенный момент преимущество наших летательных аппаратов в небе будет безусловным.