Туркменистан не становится полноправным членом Организации тюркских государств (ОТГ), поскольку хочет сохранить суверенитет в принятии ключевых решений, считает турецкий политолог Керим Хас. По его словам, «лидером» ОТГ является Турция, которая, возможно, использует организацию для продвижения своих интересов.

Сейчас членами ОТГ являются Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Турция и Узбекистан. Туркменистан наряду с Венгрией участвует в работе организации в качестве наблюдателя. На прошлой неделе, 6 июля, в Азербайджане прошел неформальный саммит ОТГ.

По словам Хаса, Ашхабад придерживается нейтралитета в военно-политических и политических организациях, но это не главная причина, по которой он не становится полноправным членом ОТГ.

«Главная причина в том, что Туркменистан хочет сохранить свой суверенитет в принятии ключевых решений. В Организации тюркских государств лидер, можно сказать, Турция. Я думаю, что Турция фактически использует эту организацию для продвижения своих интересов», — сказал Хас.

Он добавил, что на фоне украинского кризиса ОТГ «фактически превратилась в самый эффективный инструмент для продвижения Турцией своих интересов» на постсоветском пространстве и, в частности, в Центральной Азии.

«Туркменистан — почти полностью закрытая страна. Он не хочет делить свой суверенитет с другими странами, такими как Турция и Россия. Поэтому пока дистанционно относится к полноправному членству в ОТГ», — пояснил эксперт.

Политолог не исключил, что еще одна причина может состоять в том, что в обмен на членство в ОТГ Туркменистан «хочет больше уступок и больше понимания» со стороны Турции и Азербайджана. В частности, между Туркменистаном и Азербайджаном есть «спорные моменты», касающиеся газовых месторождений в Каспийском море, отметил Хас.

Эксперт по Ближнему Востоку и Кавказу, политолог, тюрколог Станислав Тарасов полагает, что Туркменистан «всегда занимал определенную позицию по отношению к тюркским государствам», что обусловлено «историческими факторами».

«Если посмотреть туркменскую историю, то они считают, что так называемые тюркские племена, которые переместились из Туркменистана, Туркестана в Иран, Азербайджан и дальше в Малую Азию, — это вообще-то туркменские племена. Поэтому они не хотят выстраиваться под эгиду Анкары», — сказал Тарасов RTVI.

По его словам, Туркменистан «позиционирует свою особую роль, значение». Речь не идет о «конфронтации» или «вражде»: «просто у них такая особая позиция», считает тюрколог.