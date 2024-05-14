Президент США Джо Байден подписал одобренный двумя неделями ранее закон о запрете импорта урана из России. Об этом сообщается 13 мая на сайте Белого дома. Как новый запрет повлияет на Россию и на самих США — в обзоре RTVI.

США потребуется несколько лет на адаптацию

Подписанный Байденом закон вступит в силу через 90 дней, а ограничение будет действовать вплоть до 2040 года.

«Зависимость от российских источников урана создает риск для американской экономики и гражданской ядерной индустрии, которая подверглась дополнительному напряжению из-за российской [военной операции] на Украине», — говорится в пояснительной записке к законопроекту, которую подготовил Белый дом.

«Если не принять меры, Россия продолжит контролировать мировой рынок урана в ущерб союзникам и партнерам США», — подчеркивали в администрации американского президента.

Советник главы государства по нацбезопасности Джейк Салливан выразил уверенность, что запрет на импорт российского урана поможет укрепить энергетическую и экономическую безопасность США за счет снижения «зависимости от России в области гражданской ядерной энергетики».

По данным американских законодателей, Россия поставляет США около четверти (24%) от всего объема обогащенного урана, используемого в качестве топлива для 90 американских атомных электростанций (АЭС), что делает ее главным зарубежным поставщиком этого вида топлива в страну. По сведениям комитета Сената США по энергетическим ресурсам, продажа урана в США ежегодно приносила Москве около $1 млрд. Россия в 2023 году нарастила экспорт урана на 31% и заняла треть этого рынка в мире, следует из расчетов РИА Новости.

Помощник главы Минэнерго США Кэтрин Хафф незадолго до ухода в отставку в начале мая заявила, что Вашингтону потребуется до четырех лет для перестройки энергетической отрасли в условиях прекращения поставок урана из России.

«В последние несколько лет существует очень реальная <…> вероятность того, что Россия может резко прекратить поставки обогащенного урана в США», — сказала она в интервью Reuters.

По словам Хафф, помогать Вашингтону адаптироваться к снижению зависимости от российского урана будут партнеры и союзники США, в том числе Канада, Франция и Япония.

Как отмечает Reuters, прекращение поставок этого вида топлива из России позволит американским властям разблокировать $2,7 млрд, которые можно направить на развитие своей урановой промышленности.

За несколько месяцев до введения запрета, осенью 2023 года, Байден запросил у конгресса $2,2 млрд на увеличение мощностей по обогащению урана. Согласно публичной оценке американского лидера, США «слишком долго» полагались на импорт обогащенного урана из таких стран, как Россия, которым Вашингтон «вообще не может доверять».

В апреле Байден сообщил, что его страна впервые самостоятельно произвела 90 кг обогащенного урана для атомных реакторов. До конца года в США планируется произвести около тонны урана.

Переходный период

Согласно закону, до января 2028-го Минэнерго США сможет выдавать разрешения на импорт российского урана в случае, если другие источники поставок отсутствуют.

Добиваться исключения по этому правилу, в частности, намерена американская компания по производству ядерного топлива Centrus. У нее среди прочего заключен контракт на поставку урана от российского экспортера Tenex (входит в «Росатом»).

Представитель Centrus Линдси Гейслер заявила Axios, что быстрое исключение запрета на импорт российского урана «имеет решающее значение не только для Centrus, но и для всей атомной отрасли США».

В среднем запас низкообогащенного урана у атомных станций США «где-то примерно на год», заявил в разговоре с BFM главный редактор издания «Атоминфо.ру» Александр Уваров.

«Он закончится — дальше что? Поэтому и будут обращаться, говорить, но в свете того, что экстренная ситуация, надо продолжить его закупки», — отметил он.

В России считают, что санкции против урана нарушат стабильность рынка

Запрет США на импорт обогащенного урана из России носит деструктивный характер и негативно скажется на ситуации в атомной энергетике во всем мире, убежден «Росатом». В госкорпорации считают, что решение американских властей имеет «явно выраженный политический подтекст» и носит «нерыночный» характер.

Вводя запрет на импорт российского урана, США наносят ущерб своей экономике, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Финансовые потери для США будут куда больше, чем для России», — уверен дипломат.

По мнению Антонова, без российского урана «многие хваленые «зеленые» проекты» в США могут провалиться. В свою очередь, российские компании после введения запрета «просто ускорят реализацию многочисленных проектов в других странах», добавил посол.

Схожее мнение выразил главный редактор издания «Атоминфо.ру» Александр Уваров.