В екатеринбургском «Ельцин Центре» отменили спектакль «Я убил царя» московского театра «Пространство “Внутри”», запланированный на 5 июня. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

Отмена постановки, повествующей о расстреле императора Николая II и его семьи, произошла через неделю после ее анонса. О причинах отмены спектакля не сообщается.

«Уважаемые гости, спектакль отменяется. Возврат денег за билеты, купленные на сайте, будет сделан автоматически. Билеты, купленные в кассах Ельцин Центра, можно вернуть только в кассах», — говорится в сообщении пресс-службы.

Незадолго до отмены спектакля на его анонс обратил внимание телеграм-канал «УралLive». Его авторы написали, что в постановке — «весьма спорное освещение расстрела царской семьи», а режиссер Владимир Мирзоев не поддерживает проведение военной операции на Украине. Кроме того, в спектакле якобы давалась фейковая цитата инженера Ипатьева о Николае II. Позднее сообщение репостнули в официальном телеграм-канале «Русской общины Екатеринбург».

«Я убил царя» — постдокументальная драма об убийстве в Ипатьевском доме императора Николая II и его семьи, поставленная по пьесе уральского драматурга Олега Богаева. Авторы отмечают, что спектакль «не столько про убийство и убийц, сколько про исполнителей, которые «просто делали свою работу».

В постановке режиссера Владимира Мирзоева должны были сыграть Елена Коренева («Экипаж», «Тот самый Мюнхгаузен», «Покровские ворота»), Олег Дуленин, Сергей Беляев и Александр Доронин (сериал «Преступление и наказание»).

«Ельцин Центр» ранее неоднократно требовали закрыть российские политики, активисты различных патриотических организаций и артисты. В мае 2023 года закрыть учреждение предлагал председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков. Летом 2022 года с таким предложением выступал лидер КПРФ Геннадий Зюганов, а актриса Мария Шукшина призывала внести центр в список иностранных агентов.

В ноябре 2024 года в «Ельцин Центре» отменили выступление политолога, профессора университета New School в Нью-Йорке и правнучки первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Нины Хрущевой, а также публициста Александра Архангельского*.

*внесен Минюстом России в реестр иноагентов