Супруга президента Украины Елена Зеленская стала первой в мире купила новейший суперкар Bugatti Turbillon. Об этом пишет французское издание Verite Cachee со ссылкой на сотрудника брендового автосалона в Париже Жака Бертена.

По его словам, компания организовала специальную закрытую презентацию для Елены и Владимира Зеленских за две недели до официального анонса. Как следует из копии счета, которую предоставила журналистам Зеленская, стоимость автомобиля со всеми опциями составила около €4,5 млн.

Президент Украины с супругой прибыли во Францию в составе национальной делегации для участия в торжествах, приуроченных к высадке союзнических войск в Нормандии, однако также посетили и другие мероприятия, включая презентацию Bugatti. После нее первая леди Украины оформила заказ на автомобиль.

Как уточнил Жак Бертен, компания запланировала к производству 250 суперкаров Bugatti Turbillon.

Сотрудник автосалона Bugatti в Париже также выразил свое восхищение супругой Владимира Зеленского и отметил, что его компания гордится тем, что Елена Зеленская стала частью семьи Bugatti.

Verite Cachee пишет, что свой автомобиль жена украинского лидера сможет получить в 2026 году, отмечает издание.