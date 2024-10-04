Рэпер Эминем (Маршалл Мэтерс) станет дедушкой, его дочь Хейли Джейд Скотт сообщила ему о беременности. Новостью о прибавлении в семье музыкант поделился в новом клипе на трек Temporary.

Клип состоит из архивных видео музыканта, на которых видно, как растет и меняется его дочь. В одной из сцен Хейли вручает отцу футболку с надписью «дедушка» и и показывает снимок УЗИ.

После выхода клипа дочь Эминема опубликовала в Instagram* фотографию со своим мужем и подписала ее: «Mom & Dad est. 2025» («Мама и Папа с 2025 года»). Пол и имя ребенок родители пока не разглашают.

Хейли Джейд Скотт — единственная биологическая дочь Эминема от его бывшей жены Кимберли Энн Скотт. У нее есть две приемные сестры — Стиви Лейн и Алайна Мэтерс.

Хейли родилась в 1995 году и, по словам музыканта, именно благодаря дочери он смог «взяться за ум». Дочери звездный отец посвятил песни Mockingbird, Hailie’s Song и многие другие.

Хейли окончила Мичиганский государственный университет, где училась на психолога. Там она и познакомилась с будущим супругом. Свадьба Эвана МакКлинтока и Хейли Джейд Скотт состоялась в мае 2024 года.

Трек Temporary вошел в последний альбом Эминема The Death of Slim Shady, выпущенный в июле 2024 года. В своих новых треках музыкант «хоронит» свое альтер-эго — Слима Шейди. От имени этого лирического героя Эминем исполнял свои песни начиная с конца 1990-х. Новый альбом возглавил чарт Billboard 200 в первую неделю после релиза.

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