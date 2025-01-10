Директор группы «Чиж & Co» Андрей Асанов в разговоре с RTVI ответил на жалобы посетителей концерта, который прошел 9 января в Рязанской филармонии. Издание «Рязань онлайн» сообщило, что некоторые жители города выразили возмущение из-за того, что лидер коллектива Сергей Чиграков якобы находился в нетрезвом состоянии во время выступления. При этом посетители концерта разошлись в оценках мероприятия.

Асанов рассказал RTVI, что несмотря на сообщения в СМИ, только двое посетителей концерта сдали билеты.

«Два зрителя, по мнению которых Сергей Николаевич был в неадекватном состоянии, пошли и сдали билеты. Два. Сами делайте выводы. Я не понимаю, чего в таком случае люди ждали? Пошли бы и сдали билеты тогда. Меня просто не было на этом мероприятии, я навел справки — многим понравилось, многим не понравилось. Может, 50 на 50 раскололось», — сказал он.

Асанов выразил недоумение в связи с тем, что люди, которым не понравилось выступление, «отслушали весь концерт, а теперь жалобы пишут». Он также предположил, что рязанские СМИ могли неправильно проинформировать своих читателей.

«Когда Кузьмин где-то выступает, зрители, если не нравится, сдают билеты и уходят — половина зала. Тут — сидят, слушают. Я не очень понимаю, если действительно так плохо было», — добавил директор коллектива.

При этом Асанов признал, что на выступлении «Чиж & Co» в Рязани что-то могло быть «наверняка не так, как на обычно концерте».

«Значит, что-то было не так. Может, [Чиграков] был чуть-чуть выпивший. Наверное, был такой момент. Но вы же сами понимаете — что есть разные состояния. Некоторым, наоборот, нравится. Вчера он, например, играл на конгах. На других концертах, ни на одном, я такого не видел. Я такого не видел, а зрители, которые вчера были, увидели. Может, им понравилось», — предположил собеседник RTVI.

В то же время Асанов выразил готовность принести извинения тем, кто остался недоволен выступлением.

«Я могу заранее принести извинения тем, кому не понравилось. Будем стараться, чтоб такого больше не было, хотя такого и не было. До этого в туре он отыграл на 30-летие группы — на сайте в гостевой книге куча отзывов, можно посмотреть. Ни одного комментария не было, нигде он не был выпивший, он не пил просто-напросто, вообще. Еще раз заранее прошу прощения перед зрителями», — заключил он.

Жалобы посетителей концерта

Мнения среди комментаторов статьи на сайте издания и в телеграм-канале YA62.ru относительно концерта разделились.

«В Рязани прошел концерт, вернее — пьяная халтура уважаемого и любимого многими Чижа. Главная интрига на этом концерте — устоит ли Серега Чиграков на ногах до конца. Половина текстов им была напрочь забыта. Три раза он надолго уходил со сцены, после выходил, еще больше шатаясь. Очень жаль. Ну нельзя так не уважать зрителей!» — написал изданию один из посетителей концерта.

«Штрафовать по полной»

Некоторые комментаторы сообщили, что музыкант неоднократно уходил со сцены и не мог исполнить часть своих композиций, а также возмутились стоимостью билетов:

«Отвратительно — вышел на сцену пьяный в доску… С первой песни поняли — потому что язык у него заплетался и в ноты не попадал. Потом — эту песню петь не хочу, настройте мне гитару — я ее не слышу. После пятой песни ушел со сцены — и мы уже не стали сидеть и ждать чего-то вменяемого (пишут, что три раза уходил-приходил) — нам и с одного раза понятно всё стало. Как теперь деньги вернуть — вот вопрос».

«Концерт сделали девушка из зала и парень, вышедший и спевший круче Чигракова. А так, хотелось уйти уже после первой песни, но я за 60 лет своей жизни такого не видел и реально хотелось досмотреть, чем это закончится за 4500 руб».

«Да, парень из зала действительно спас ситуацию, а так — тоже билеты по 3500, деньги на ветер! Вечер испорчен! Ждали от юбилейного концерта точно не пьяного солиста».

«Зрители из концертного зала выходили на сцену и пели вместо него песни на этом концерте. Куда уж еще ему подпевать надо было».

«В корень обнаглели — проверять надо перед концертом на алкоголь и наркотики и штрафовать по полной».

«Для таких «выступлений» просто необходимы санкции за оскорбление зрителей, именно оскорбление <…> Жалко ребят из его коллектива: они от стыда не знали куда проваливаться».

«До этого концерта Чиж был для меня один из лучшых! Не ожидал такого увидеть!»

«В каморку за актовым залом пошел. 30 лет стонет на концертах три песни, а поклонники за него горой. Парадокс!»

«Он тоже человек»

Другие комментаторы выразили понимание Чигракову.

«Ребята! Он тоже человек, подпели бы ему… Драйванули бы вместе, коли уж пришли, чтобы был огонь надо дать искру…»

«Ребята, зря, вы так…. Возможно что-то у него случилось. Хожу на его концерты 25 лет и первый раз такое! Все равно его люблю».

«Увы родился не в то время, сейчас это не модно, но для некоторых персон это лакомый кусочек рока».

«Загнули на холодную»

Многие слушатели также выразили недоумение в связи с претензиями к выступлению и раскритиковали самих посетителей концерта.

«Уберите это из новостей, не позорьте город. Был хороший концерт. Чудесный».

«Ор из зала, больше подходящий под определение «пьяный» вообще никого не смутил похоже… Это в порядке вещей, я так понимаю. И насчет половины забытых текстов авторы загнули вообще на холодную! А по мне — живое выступление и без фанеры — все-таки достойно!»

«Пусть сначала проверяют зрителей, которые как в кабаке орут. Нервы надо стальные иметь, чтоб со сцены не попросить таких заткнуться, и продолжить концерт».

«Тех, кому понравилось, было в сотни раз больше. Уберите. <…> Люди были рады, кто пришел балдеть, тот балдел независимо от того, что это не шоу фейерверков. Тем, кому нужна высокая культура, есть другие мероприятия. Встали они, оскорбленные… Скатертью дорога!»

«Статья ложь! Из всего зала ушли от силы три человека, которые попали туда случайно. Ну и мальчик, который заплатил явно не за атмосферу и праздник, а за современные понты <…> эстрады. Который не постеснялся махать средним пальцем в лицо Чигракову <…> Шикарный звук и исполнение! На концерте была уникальная атмосфера. Как будто приехал к деду в деревню после душнины мегаполиса. Тепло и уютно. Да, деду надо вспомнить жизнь, свои песни, иногда устает. Но он собирает последние силы и честно признается, когда сил больше нет <…> После последней песни минут двадцать пытались вызвать их на БИС! А Чиграков уже раздавал автографы с поцелуями на улице и фотографировался до последнего просящего. А их там было ого-го!»