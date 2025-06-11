Суд в Эстонии приговорил к шести годам лишения свободы журналистку Светлану Бурцеву. Ее признали виновной в государственной измене и нарушении международных санкций. Причиной обвинений стали публикации журналистки в российских СМИ и книга о гибридных войнах. В Союзе журналистов России уже осудили приговор Бурцевой и посулили неминуемую расплату за преследование журналистки.

Приговор Светлане Бурцевой, получившей эстонское гражданство в 1994 году, Харьюский уездный суд Таллина вынес 11 июня. Журналистку обвиняли в том, что с 2017 года она сотрудничала с МИА «Россия Сегодня» и освещала в издании «Sputnik Эстония» общественные мероприятия в Эстонии. По мнению прокурора Энели Лауритс, Бурцева тем самым «обслуживала интересы российской пропаганды».

При этом, заявила гособвинитель, журналистка не прекратила работать на российское информагенство даже после введения Советом Европы санкций против России. Когда в 2019 году «Sputnik Эстония» был закрыт, она, по словам Лауритс продолжила писать для издания Baltnews.ee под псевдонимом. Тем самым, заявила прокурор, Бурцева «сознательно нарушила» международные санкции.

Второе обвинение строилось на связях журналистки с якобы с «бывшим офицером контрразведки ФСБ». С ним, заявила прокуратура, Бурцева познакомилась, когда училась в магистратуре Севастопольского государственного университета. «Целью двухлетней магистерской программы является подготовка международных работников СМИ и аналитиков, которые могли бы оказаться на передовой борьбы России с гибридными угрозами», — цитирует слова прокурора Лауртиз издание ERR.

После окончания магистратуры Бурцева, как огласила в суде прокурор, написала вместе с «офицером» книгу «Гибридная война за мир». Издание вышло под авторством эстонского политолога Света. Но обвинение настаивало на том, что на самом деле таким был псевдоним Бурцевой. А сама книга, по мнению Лауртис, «принижает Эстонскую Республику и, таким образом, направлено на раскол эстонского общества и дискредитацию Эстонской Республики и ее институтов». Это, по мнению гособвинения, вполне соответствует статье о госизмене «путем ненасильственных действий против независимости и самостоятельности» Эстонии.

В суде прокуратура запросила для Бурцевой шесть лет колонии. Сама журналистка и ее адвокат настаивали на полном оправдании. По словам Бурцевой, в книге «Гибридная война за мир» она на 600 страницах «изложила свои взгляды как журналист и как философ», и намерений совершать какие-либо действия против Эстонии у нее никогда не было.

«В действительности эта книга очень мало касается Эстонии, — рассказывал адвокат журналистки Свен Силлар. — Бурцева никого нигде не призывала изменить или свергнуть государственную власть Эстонии. Бурцева только лишь реализовала свое право на свободное выражение слов и мыслей, гарантированное Конвенцией о правах человека».

Силлар добавил, что в уголовном деле против Бурцевой речь идет лишь о праве свободно выражать свои мысли.

Между тем суд в Таллине занял сторону государственного обвинения и вынес журналистке обвинительный приговор. В счет срока, как следует из решения суда, войдет время, которое Бурцева уже находилась под арестом, то есть с февраля 2024 года. Адвокат Силлар от комментариев RTVI отказался.

В союзе журналистов России (СЖР) уже осудили решение эстонского суда.

«Это очередной возмутительный случай нарушения всех возможных международных норм и прав журналиста на распространение информации. Но когда-нибудь расплата все равно наступит, — сказал в беседе с RTVI председатель СЖР Владимир Соловьев. — Союз журналистов России выражает солидарность нашей коллеге».

По словам Соловьева, СЖР будет пытаться делать «какие-то заявления» и в международных журналистских организациях. «Хотя, — признался он, — сейчас это практически не работает».

Ранее уголовное преследование осудила и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, дело против журналистки Бурцевой сфабриковано и «наглядно демонстрирует глубокий кризис и упадок демократии западного образца, её превращение в неолиберальную диктатуру».