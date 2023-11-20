На Украине царит ощущение «мрачности» по отношению к развитию конфликта с Россией, пишет The Guardian. По данным издания, на это повлияла совокупность внешних и внутренних факторов. В частности, речь идет о разногласиях украинского президента Владимира Зеленского с военными.

Издание указывает, что напряжение между Зеленским и командой усилилось после того, как украинский глава 20 ноября сменил командующего генерал-майора медицинской службы Татьяну Остащенко на Анатолия Казмирчука, занимавшего должность начальника Национального военно-медицинского клинического центра «Главный военный клинический госпиталь» в Киеве.

«Задача очевидна — и об этом неоднократно говорилось в обществе, в частности, в сообществе наших боевых медиков, — нужен принципиально новый уровень медицины», — написал президент Украины в своем телеграм-канале.

По словам министра обороны Украины Рустема Умерова, такие изменения произошли в связи с тем, что «пришло время решать проблемы медицинского обеспечения [украинских] воинов». «Причины такого шага очевидны для всех, кто сражается в рядах Сил обороны Украины, и всех, кто помогает», — подчеркнул министр.

Кроме того, издание подчеркивает, что в течение первого года конфликта «украинцы были едины вокруг Зеленского, испытывали благоговейный трепет перед его руководством в решающие первые дни и объединились в своей национальной борьбе против России», а со временем «это соглашение начало разрушаться».

Истощение из-за продолжительных боевых действий

Кроме того, на состояние ВСУ повлияло и истощение после продолжительного ведения боевых действий, указывает The Guardian.

«В конце прошлого года и начале этого была такая эйфория. Сейчас мы видим другую крайность, спад, и я думаю, что в течение некоторого времени мы будем наблюдать некоторые взлеты и падения», — считает Бартош Цихоцкий, который в прошлом месяце покинул пост посла Польши в Киеве.

На этом фоне некоторые представители украинской стороны, как указывает издание, впервые с ранних этапов конфликта «спокойно» обдумали возможность переговоров о прекращении огня. При этом они признали, что такие действия были бы рискованны и могли бы принести пользу России. О таком итоге переговоров заявлял и сам Владимир Зеленский, отмечает The Guardian.

«Давайте внесем ясность, вариантов для реальных переговоров нет. Все, что было бы, — это оперативная пауза. Россия использовала бы это, чтобы значительно улучшить свою армию, провести новую мобилизацию, а затем возобновить свои действия с еще более трагическими последствиями для Украины», — цитирует издания слова советник президента Украины Михаила Подоляка.

Среди прочего, Подоляк подчеркнул, что трудный этап для ВСУ «требует самой сильной и сложной концентрации, чтобы продолжать двигаться дальше».

Конфликт на Ближнем Востоке

Сложным для Украины оказался и конфликт на Ближнем Востоке, пишет The Guardian. Это связано с тем, что впервые за долгое время Украина перестала быть главным внешнеполитическим вопросом в сознании большинства западных лидеров. Кроме того, по словам Зеленского, события на Ближнем Востоке означают сокращение поставок боеприпасов на Украину.

Издание отмечает, что есть последствия и у того, что украинский лидер решил поддержать позицию США по конфликту в Газе и охарактеризовал ХАМАС и Россию как «одно и то же зло». Это сравнение подорвало стремление Украины к расширению альянсов на Ближнем Востоке и в других местах за пределами Запада, что было ключевой частью полномочий недавно назначенного министра обороны Рустема Умерова, утверждает The Guardian.

Подоляк признал, что в отношениях со многими «незападными» странами наблюдался «холодок». «Это усложнило создание более широкой коалиции поддержки Украины в борьбе с Россией», — подчеркнул он.

Возможная победа Дональда Трампа на президентских выборах США

Тревогу у украинских властей, как пишет The Guardian, вызывает и возможная победа Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах США. Это связано с утверждениями американского лидера о том, что он смог бы быстро заключить сделку по прекращению украинского конфликта.

В публичном поле официальные лица Украины заявляют, что уверены в поддержке со стороны Белого дома при любом лидере. Однако The Guardian указывает на опасения в частных диалогах. По словам бывшего посла США в России Майкла Макфола, который работает с администрацией Зеленского по санкция и встречался с Зеленским и другими ключевыми должностными лицами в Киеве в сентябре, тема избрания Трампа «поднималась на каждой встрече».

Также на «глобальное уныние» на Украине влияют и медленные темпы, с которыми западные партнеры продолжают поставлять оружие, подчеркивает издание.

«Это будет не та победа, о которой мы мечтали, и это займет гораздо больше времени, чем мы думали», — сказал бывший министр инфраструктуры, капитан украинской армии Владимир Омелян, который записался в силы территориальной обороны в первый день начала Россией военной операции.

Ранее, 20 ноября, Зеленский также говорил о том, что военные действия на Украине «завершатся не так быстро, как хотелось бы», но ВСУ «не имеет права опускать рук и не сделает этого». По его словам, люди относятся к происходящему «как к кино, и ждут, что в событиях не будет длинных пауз, что картинка перед глазами будет всегда меняться, каждый день будут какие-то сюрпризы». Однако это «ежедневный тяжелый труд», отметил Зеленский.