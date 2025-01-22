Главный герой январского медиаскандала Джамиля Садриева, писавшая во многие русскоязычные СМИ под псевдонимом Асия Несоевая, рассказала RTVI, что это был троллинг. Теперь девушка опасается, что силовики шутку, которую она сыграла с эмигрантскими СМИ, не поймут.

Садриева объяснила, что выбрала СМИ определённой направленности для публикации выдуманных историй, в которых негативно отражена жизнь в России.

«Я писала только в определенные СМИ. Это была моя оборона», — сказала RTVI Садриева.

Садриева также подтвердила, что описанное в ее статьях выдумано и все это был троллинг. «Ну вам не очевидно? Как вам, кстати, мой псевдоним?», — сказала Садриева.

«Несоевая» — очевидная отсылка к термину «соевые либералы», который часто в отношении либеральных оппозиционных релокантов используют представители консервативного лагеря.

«Да, я в шоке. Но ничего страшного, проснулась звездой. Я не переживаю. Все нормально у меня. Вот только волнуюсь, потому что какой-то чёрт распространил фигню про политическое убежище. Никакое убежище мне не нужно. Про это я волнуюсь, потому что это бред. А так, что все вскрылось — это меня не волнует», — сказала Садриева.

На вопрос опасается ли она уголовного преследования, так как в ее публикациях могут найти дискредитацию армии, девушка ответила утвердительно. «Очевидно, что опасаюсь. Я не тот человек, который будет этим фактом гордиться», — сказала Садриева.

На вопрос, как оценивает суждение некоторых журналистов, что это была сознательная провокация с ее стороны определенных СМИ, Садриева ответила снова утвердительно.

«Хорошо оцениваю. Почему хорошо? А почему я должна это плохо оценивать?», — ответила она.

22 января русскоязычные СМИ начали удалять со своих ресурсов материалы журналистки, писавшей под псевдонимом Асия Несоевая, обвинив ее в выдумывании фактов. Журналистка из Татарстана сотрудничала со многими СМИ, среди которых «Холод»*, «Важные истории»*** и «Новая газета. Европа»*** и «Новая вкладка» (где она писала под реальным именем). 17 декабря на сайте «Холода»* был опубликован материал «Мама, не звони командирам и не ищи их номера». Позже издание удалило материал с сайта и из своих соцсетей «в связи с начатой дополнительной проверкой изложенных в нем фактов», пообещало затем обновить информацию.

С сайта «Осторожно, media» также пропал опубликованный 10 сентября 2024 материал Несоевой. При попытке зайти на сайт выдается ошибка. Редакция «Осторожно, новости» в телеграм-канале также принесла читателям извинения «за публикацию материала, который не был проверен в достаточной степени».

На сайте издания «Новая газета. Европа»*** при поиске автора журналистка числится, но ни одного материала не находится. Материалы Несоевой остались только на сайте «Важных историй»***.

* включено Минюстом России в реестр иноагентов

** включено Минюстом России в реестр иноагентов и признано нежелательной организацией

***признаны нежелательными организациями в России и запрещены