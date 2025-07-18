Депутат Брянской облдумы Михаил Иванов, предложивший ввести уголовную ответственность для родителей, препятствующих браку детей, должен направить свою энергию в другое русло. Об этом RTVI заявила глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина.

«Ни один депутат не вправе вмешиваться во взаимоотношения детей и родителей. Даже свадебная церемония, как правило, предполагает со стороны родителей напутствие, благословение — это было и есть во всех религиях, да и на светских мероприятиях тоже. Поэтому я бы посоветовала брянскому депутату поискать, наверное, другой источник приложения своей кипучей законодательной энергии», — сказала она.

Останина уточнила, что отдельные граждане, принимая решение о вступлении в брак, могли впоследствии и раскаяться в том, что не слушали советы своих родителей.

«Давайте будем исходить из того, что родители не пожелают плохого своим детям. <…> Это внутреннее дело семьи. Иногда и бабушки, и дедушки вмешиваются, что-то об этом забыл брянский депутат. Давайте тогда еще и бабушкам-дедушкам, братьям-сестрам запретим советы давать, давайте всех родственников охватим», — подчеркнула парламентарий.

Глава думского комитета по защите семьи напомнила, что возраст вступления в брак — это 18 лет, до этого момента ответственность за них, как правило, несут родители.

«С 18 лет граждане обладают всеми правами, начиная от прав политических и продолжая правами гражданскими, поэтому каждый определяется сам, когда, на ком ему жениться, за кого замуж выходить. <…> Считаю, что есть вопросы деликатные, в которые никто не вправе вмешиваться», — заключила Останина.

Ранее Иванов заявил изданию «Абзац», что в России можно было бы ввести уголовную ответственность для родителей или других родственников, которые оказывают давление на молодых людей, мешая им создать семью. По его мнению, некоторые матери и отцы, пытаясь помешать своему ребенку вступить в брак, прибегают к манипуляциям, угрожая его лишить наследства.

«Те, кто пытается этому [вступать в брак желающим с 18 лет] помешать, должны нести ответственность. Сейчас можно привлечь к ответственности только за похищение невесты или жениха, но, если родители годами манипулируют детьми, угрожают или откровенно запрещают им жениться, закон бессилен. Это недопустимо», — пояснил он.