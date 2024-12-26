Россия должна синхронизировать свое законодательство со странами Средней Азии в аспектах, которые касаются запрета ношения паранджи или никаба. Об этом RTVI заявил замглавы комитета Госдумы по региональной политике Михаил Матвеев. Отказ России от этой практики, по его мнению, — это некое «заигрывание» с мигрантами, а «моду» на никабы среди российских мусульман вводят Афганистан и Саудовская Аравия.

Парламент Кыргызстана 26 декабря в третьем чтении одобрил документ о введении штрафов в размере 20 тыс. сомов (почти 23 тыс. рублей) или до 30 часов общественных работ за ношение одежды, которая не позволяет идентифицировать гражданина в общественном месте. Это не касается ситуаций, когда человек носит медицинскую маску или закрывает лицо по служебной необходимости.

«На мой взгляд, раз уж у нас такие партнерские отношения со странами Средней Азии, то необходимо синхронизировать законодательство в той части, которая касается именно такого рода вопросов, потому что идет переток населения оттуда к нам и обратно. Эти инициативы и нормы вводятся не на пустом месте, а потому что есть определенная корреляция между вопросом безопасности такой одежды и радикализацией ислама», — отметил Матвеев.

Депутат предположил, что Россия до сих пор не синхронизировала законодательство в этом вопросе с постсоветскими республиками «исключительно по политическим соображениям», которые, по его оценке, являются «надуманными».

Матвеев выразил уверенность в том, что Россия, запретив ношение закрывающей лицо религиозной одежды, точно «не обидит» руководство стран, где такой запрет уже действует.

«Значит, идет какое-то заигрывание с миграционным потоком, который едет в Россию, и для чего это заигрывание — мне абсолютно непонятно», — сделал вывод депутат.

В апреле Матвеев представил ответ МВД на свой запрос о запрете ношения закрывающей лицо религиозной одежды, в том числе для профилактики экстремизма. Из ведомства ему сообщили, что не располагают «сведениями о причинно-следственной связи ношения одежды, смоделированной в соответствии с религиозными правилами, и совершением противоправных деяний экстремистской направленности».

Матвеев рассказал, что правительство в заключении на его инициативу заявило о необходимости ее «существенной доработки».

«При этом по контексту абсолютно непонятно, что именно там необходимо дорабатывать, потому что в самом заключении говорится о том, что такого рода запреты и ограничения существуют — в отношении спортивных и публичных мероприятий. Наша инициатива с депутатом Обуховым поглощала данные нормы, потому что она им не противоречила: речь шла о появлении в общественных местах, которыми являются и спортивные, и публичные мероприятия», — уточнил он.

Матвеев добавил, что пока не вносил свой законопроект на рассмотрение в Госдуму, поскольку «продолжаются консультации на эту тему», и он собирается договориться с руководством нижней палаты парламента или правительством через силовой блок об «определенном консенсусе».

«Просто так внести законопроект — проблем никаких нет. Но с учетом того, что отсутствует политическое решение по данному вопросу, это может быть просто фальстартом. Мне кажется, то, что в Средней Азии — в Киргизии, до этого был Пакистан — вводятся такого рода запреты, в принципе должно развязывать руки российскому руководству по принятию аналогичных мер. Их принятие можно даже объяснить синхронизацией этого законодательства с партнерскими государствами», — считает Матвеев.

Собеседник RTVI отметил, что на российских мусульман «активно оказывают влияние» Афганистан и Саудовская Аравия.

«Именно они формируют, в том числе, и эту моду на никабы, если можно так выразиться, или на представление о том, что такого рода одежда является нормой», — сказал он.

О дискуссии по поводу ношения никабов в России

В конце мая Матвеев заявил RTVI, что в разрабатываемом им документе не будет идти речи о «никабах, парандже и масках полинезийских племен», поскольку мотивация будет «не религиозная, а исключительно через вопросы безопасности и идентификации личности». Минимальный штраф за «спрятанное лицо» может составить 10 тыс. рублей, прогнозировал он.

С идеей запрета скрывающей лицо религиозной одежды выступал также глава СПЧ Валерий Фадеев.

К дискуссии подключился и вице-спикер Госдумы Владислав Даванков: он предложил дать региональным властям и образовательным учреждениям право устанавливать запрет на ношение никаба. Соответствующий законопроект глава фракции «Новые люди» вносил в Госдуму.

Депутат ГД от Чечни Адам Делимханов предупреждал, что чеченские власти не поддержат такой законопроект.

«Никаб — мы сами не одобряем, а что касается хиджаба — это религиозная обязанность мусульманки. Если Даванков хочет запретить кому-либо исполнять их религиозные предписания, то он прямо противоречит Конституции России, которая гарантирует свободу вероисповедания», — пояснял он.

В июне глава СКР Александр Бастрыкин поддержал идею о запрете ношения никабов по соображениям безопасности, подчеркнув, что «надо срочно все это запретить».