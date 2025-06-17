Пропаганда эскорта должна быть приравнена к пропаганде проституции и запрещена, заявил RTVI депутат Госдумы Андрей Свинцов. Он добавил, что критерии принадлежности к этой сфере будут определять эксперты.

«Наша задача — просто определить, что данный вид занятия — это фактически проституция. Если это даже не говорится прямо, так сказать, завуалировано какими-то красивыми словами, то это абсолютно очевидно и обществом должно быть порицаемо и никоим образом не пропагандироваться», — подчеркнул парламентарий.

На вопрос, как будет определяться принадлежность к этой сфере и то, является ли это пропагандой или нет, Свинцов ответит, что этим будут заниматься эксперты.

По его словам, сейчас есть «огромное количество подкастов, где молодые и не всегда молодые дамы рассказывают, как хорошо они живут за счет мужчин, сопровождая их на различные мероприятия, в том числе и в кровати».

«Это абсолютно недопустимо. Мы должны как общество признать это фактически пропагандой проституции, пускай даже, так сказать, завуалированно красивыми какими-то фразами, просто это вычистить. Уверен, что как только соответствующие поправки будут приняты, соцсети и телеканалы достаточно быстро это вычистят самостоятельно, каких-то там дополнительных разъяснений не потребуется», — добавил депутат.

Свинцов отметил, что поправки о запрете пропаганды проституции и эскорта будут объединены.

Парламентарий в интервью «Известиям» рассказал, что вместе с Советом блогеров они обсуждают изменения в статью 6.21 КоАП РФ. Поправки предполагают запрет на популяризацию и рекламу эскорт-услуг. Нарушителям может грозить штраф до 1 млн рублей. Обсуждаемые ограничения также затрагивают блогеров.

Свинцов уточнил, что речь идет «не столько о борьбе с отдельными людьми, сколько о предотвращении распространения такого поведения как социального примера».

Управляющий партнер агентства цифровых коммуникаций Heads’made Ярослав Мешалкин заявил изданию, что в этой ситуации необходимо четко определить критерии, по которым будет определяться принадлежность к профессии, которая на самом деле является лишь эвфемизмом для другой деятельности, за которую уже предусмотрена ответственность в административном и уголовном кодексах.

Юрист Зинаида Чупрова согласилась с коллегой, отметив, что в законе необходимо четко определить, что именно будет пониматься «под эскорт-услугами, если мы хотим включить их пропаганду в состав административных правонарушений».