Актер «Ленкома» Александр Збруев сообщил RTVI, что скандальная ситуация, связанная с увольнением депутата Госдумы Дмитрия Певцова из театра, — это «грязь». Ранее последний обвинил руководство учреждения в «чудовищной лжи» по поводу истинных причин прекращения сотрудничества.

«Я представляю, о чем вы хотите спросить меня, потому что это новость, которая разнеслась по всему журналистскому центру. Но дело в том, что я не в Москве и конкретно я ничего не могу рассказать. Не потому, что я не хочу. Конкретно по тому, что происходит, — это грязь. Вот и все. Больше ничего», — сообщил народный артист РСФСР Збруев.

Народный артист Российской Федерации Иван Агапов сообщил RTVI, что обвинения Певцова связаны, в первую очередь, с тем, что «его отстранили от работы в театре».

На вопрос о том, действительно ли большинство поддержали уволенного актера, Агапов ответил, что «не было единодушного мнения — как в осуждении, так и в поддержке». Он добавил, что никакого голосования по этому поводу не проводилось.

14 января Певцов заявил, что «после почти двухмесячной неизвестности наступила ясность» — театр «Ленком» в его услугах «более не нуждается», а его фото было снято со стены в фойе. Официально, добавил он, его о прекращении сотрудничества не уведомляли.

Позднее пресс-служба «Ленкома» сообщила, что Певцов не входит в число сотрудников театра, поэтому его фото и было решено снять. В учреждении напомнили, что осенью 2021 года Певцов забрал свою трудовую книжку, так как был избран депутатом Госдумы, и сделал несколько заявлений, «отражающих его негативную позицию по отношению к театру».

«Одно из них звучало так: “Сейчас это другой театр. Не тот, который был моим домом. И я очень рад, что я сейчас не там”», — говорилось в заявлении.

В театре также сообщили, что состоялся творческий совет ведущих артистов «Ленкома» под руководством Збруева, где «негативные высказывания Д.А. Певцова в публичном медийном пространстве, касающиеся положения дел в театре» были признаны «крайне неэтичными и не соответствующими действительности».

Певцов после этого записал видео о «разоблачении чудовищной лжи» со стороны его коллег. В нем он заявил, что письменный ответ пресс-службы театра не имеет подписи и «кем это составлено — вообще неизвестно», то есть это «анонимка». Кроме того, актер сообщил, до сих пор неясно, почему от его услуг отказались.

«Я 3,5 года служу в Госдуме и знаю, что такое профессиональные отписки. Эта отписка — бездарная», — заявил он.

Отдельно Певцов отметил, что «только один человек выразил то возмущение, о котором просило руководство театра».

«Все остальные либо промолчали, либо сказали, что Певцов взрослый человек и имеет право на свое мнение. Я хочу защитить своих коллег от этого вранья», — подчеркнул актер.

В «Ленкоме» отреагировали на обвинения Певцова во лжи. В пресс-службе учреждения уточнили, что те высказывания артиста в адрес театра, о которых говорилось в официальном комментарии, можно найти в открытом доступе.

«Что касается упомянутого заседания творческого совета театра, то аудио-протокол заседания, выступления членов совета и выписка из протокола за подписью руководителя совета находятся в театре. Публиковать выступления коллег, естественно, здесь не станем в силу этических соображений. Не хотелось бы продолжения. Уверены — у Дмитрия Анатольевича много государственных дел, а у театра — театральных», — говорится в заявлении.

Также Певцов пообещал сыграть последний спектакль «Ленкома» под названием «Все оплачено» на гастролях в Санкт-Петербурге 26 января. 16 января он объявил, что мероприятие не состоится.

Кроме того, дочь режиссера Марка Захарова, актриса «Ленкома», народная артистка РФ Александра Захарова сообщила ТАСС, что ее убрали из всех спектаклей вслед за Певцовым, при этом не увольняя.

«Меня постепенно убирали, потом разрешили играть раз в полгода в “Вишневом саде”. Вчера мне сообщили в дирекции театра, что Александра Захарова на сцене “Ленкома Марка Захарова» быть не должна. Я играть, видимо, больше не буду», — сказала собеседница агентства.

Комментируя увольнение Певцова, Захарова назвала это «тенденцией»: «убирают популярных актеров, на которых ходит зритель».

«Певцов — замечательный актер, он потрясающе играл в спектаклях “Безумный день, или Женитьба Фигаро”, “Фальстаф и Принц Уэльский”. Это последний актер, в которого очень много сил вложил Марк Анатольевич Захаров. Дима Певцов в свое время спас спектакль “Юнона и Авось”, когда случилась беда с Николаем Петровичем Караченцовым. Он прослужил в театре 33 года, я — 42», — отметила она.

В беседе с RTVI Захарова сообщила, что не будет больше ничего комментировать, так как «вчера все сказала».

Директор «Ленкома» Марк Варшавер сообщил, что продолжает числиться в «Ленкоме», ей не предлагали покинуть труппу. «Она работала и продолжает эту работу, никто даже не предлагал ей уйти из театра. Поэтому это наговор, информация не соответствует действительности», — сказал он.

В 2021 году Марк Варшавер рассказал, что когда Певцов пришел к нему, чтобы забрать трудовую книжку из-за перехода на работу в Госдуму, то он сказал артисту в лицо: «»Дмитрий Анатольевич, вы являетесь одним из ведущих, важных актеров театра, вас любит зритель»». И я в глаза ему все сказал о нем. Что он делает большую ошибку».