Балерина Большого театра Станислава Постнова в интервью программе «Респиратор Бабушкина» на RTVI объяснила ажиотаж вокруг балета «Щелкунчик». По ее мнению, люди зачастую хотят попасть на этот спектакль ради «хайпа».

«Мне кажется, что это просто такая раскрученная история, и люди зачастую хотят попасть на «Щелкунчик» не потому, что им нравится балет, или хочется увидеть этот спектакль, или окунуться в атмосферу новогодней сказки, а просто потому, что это модно, это хайпово — прийти с люстрой сфоткаться, написать «Я на „Щелкунчике” типа был» в инстике*», — сказала Постнова.

Она отметила, что «любой зритель — это зритель, и здорово, что люди приходят в театр». По словам балерины, она испытывала грустные чувства, когда из-за пандемии коронавируса действовали ограничения на число людей в зале и половина кресел пустовали.

«Поэтому я ценю каждого зрителя, кто приходит к нам в театр. Но, конечно, хотелось бы, чтобы люди больше интересовались непосредственно спектаклем балетным, нежели фото с люстрой», — добавила Постнова.

Балет «Щелкунчик» на музыку Петра Чайковского, идущий в Большом театре с середины декабря по середину января, традиционно пользуется большим спросом у зрителей, которые стоят в многочасовых очередях, чтобы купить билет.

В ноябре 2024-го Большой театр объявил, что в этом году билеты на «Щелкунчик» будут продаваться только на официальном сайте театра и через онлайн-аукцион. При этом один человек может купить максимум четыре билета и должен указать паспортные данные людей, на которых они приобретаются. При проходе на спектакль зрители обязаны предъявить паспорт.

Балерина Анастасия Волочкова, танцевавшая в Большом театре в конце 1990-х — начале 2000-х годов, назвала «безумием и беспределом» ситуацию с продажей билетов на «Щелкунчик» и цены на них.

«Два билета — 200 тысяч. А если втроем прийти, это получается уже 300 тысяч. Да я лучше на Мальдивы за эти деньги улечу, что я и сделаю в январе в очередной раз», — заявила Волочкова.

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