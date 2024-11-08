Слова президента Венесуэлы Николаса Мадуро, который сравнил российского лидера Владимира Путина с футболистом Криштиану Роналду, являются некорректными, неуместными и неэтичными. Об этом RTVI заявили депутаты Госдумы Ирина Роднина, Виталий Милонов, Светлана Журова и Дмитрий Свищев.

Что сказал Мадуро

Венеcуэльский лидер в ходе заседания межправительственной комиссии заявил, что Россия добилась «огромного успеха» на саммите БРИКС в Казани, и добавил, что Владимир Путин «звезда международной политики».

«Путин — прирожденный бомбардир, как Криштиану Роналду, у него чутье бомбардира. Россия также на протяжении многих лет сталкивалась с дипломатией обмана, которую осуждал президент Путин. Их попытались окружить и заставить обороняться. И Путин, с его многовековой мудростью, знал, как вовремя действовать против угрозы нацизма, зародившейся в госперевороте на Украине», — сказал Мадуро.

Криштиану Роналду — португальский футболист, пятикратный победитель Лиги чемпионов, чемпион Европы, победитель Лиги наций. Также он является многократным обладателем «Золотого мяча», был признан лучшим бомбардиром в истории еврокубков (145 голов в 197 матчах), а также лучшим бомбардиром в истории на уровне сборных (130 голов в 212 матчах).

Как на это отреагировали в Госдуме

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил RTVI, что сравнивать политиков со спортсменами неуместно, потому что «их век недолог».

«Спортсмены — это все-таки коммерческие люди, их век недолог. Ни один футболист мира не может сохранить такую [как у Путина] энергию на протяжении 20 с лишним лет. Поэтому, конечно, это “мегафутболист”. А Роналду по сравнению с ним просто меркнет. Он неплохой, наверное, футболист. Но каждый год должен появляться новый Роналду, чтобы его можно было сравнивать с Путиным хоть в каком-то качестве», — сказал парламентарий.

Милонов подчеркнул, что Путин — это «русский верховный правитель», и это, по его мнению, «единственный приемлемый формат правителя, который гарантирует сохранение целостности империи».

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова сказала RTVI, что считает Путина больше «единоборцем». По ее мнению, пусть Мадуро явно имел в виду, что у Путина есть «лидерские качества, потрясающая интуиция и умение вести за собой команду», сравнивать президента с Роналду все же «не очень правильно».

«Понятно, что Владимир Владимирович все-таки единоборец, то есть это очень высокие требования не только к окружающим, но и к себе. Все-таки в командной игре так или иначе что-то можно и перепоручить, а вот единоборец должен еще нести очень серьезную личную ответственность. Не зря он занимался именно такими видами спорта», — напомнила Журова.

О том, что сравнение Путина с Роналду является неэтичным, в беседе с RTVI заявила трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина.

«Это не очень этичное сравнение. Каждый находится на своем месте. Это несравнимые величины. Да и как можно спорт с политикой сравнивать, тем более не просто спорт в целом, а конкретно футбол?» — сказала она.

Президент Федерации керлинга России, депутат Госдумы Дмитрий Свищев заявил RTVI, что Путин «меньше всего похож» на Роналду. Он отметил, что именно при российском лидере «возродился спорт в России», напомнив о проведении Олимпиады 2014 года и чемпионата мира по футболу 2018 года в стране.

«На кого он [Путин] меньше всего похож — так это на Роналду. Владимир Путин — один из ведущих мировых лидеров, он самодостаточный, великий президент России. Сравнивать его с ведущими спортсменами мира, мне кажется, некорректно. Это мое личное мнение. Это на него должны быть похожи спортсмены», — уверен депутат.