В России нужно ввести контроль за рынком видеоигр, где всего лишь 1,5-2% относится к отечественной продукции, заявил RTVI эксперт Роскомнадзора Олег Моисеев. Остальное, добавил он, принадлежит тем странам, которые «поставляют оружие нашему противнику, ведут диверсионную работу, в том числе и с помощью видеоигрового контента».

«Наша задача — обеспечить самый серьезный мониторинг этой продукции с привлечением очень большого круга специалистов. Кто это должен быть? Историки, социальные работники, психологи, педагоги. То есть все, кто готов работать в рамках указа президента по традиционным ценностям. Сегодня мониторинга, насколько я знаю, не осуществляется», — отметил он.

Действующей возрастной маркировки, уверен эксперт РКН, недостаточно, потому что, по его мнению, «соблюдение нормативных возрастных цензов никто не контролирует».

«Кто готов взять на себя такую ответственность, сказать, что это будут контролировать родители? Если ребенок совершил суицид, если ребенок совершил школьный расстрел, мы родителей будем наказывать как законных представителей такого ребенка? Или мы предпримем шаги, чтобы эту продукцию очень жестко цензурировать? То есть нужна, необходима государственная цензура видеоигр», — заявил Моисеев.

Он подчеркнул, что 1,5—2% контента на рынке видеоигр — это отечественная продукция, а все остальное «принадлежит тем странам, которые ведут против нас боевые действия, поставляют оружие нашему противнику, которые ведут диверсионную работу, в том числе и с помощью информационного подобного контента и видеоигрового тоже».

По мнению собеседника RTVI, даже в случае введения цензуры не стоит опасаться, что игровые компании уйдут в «серую сферу», потому что они «будут продолжать пытаться оказывать воздействие» на россиян.

«Должно быть воздействие, влияние государства, прежде всего. Это и есть национальная безопасность, это ментальное здоровье наших детей, их психическое и физическое здоровье. И мы сейчас говорим не о зависимостях, а просто о деструктивном воздействии внешних сил на наших детей. И это необходимо контролировать. А сейчас такого контроля нет», — заключил эксперт.

5 февраля Моисеев принял участие в заседании рабочей группы комитета по защите семьи Госдумы, которое проводилось в рамках подготовки к рассмотрению законопроекта «О деятельности по разработке и распространению видеоигр на территории Российской Федерации».

Как передает корреспондент RTVI, эксперт РКН заявил, что сейчас закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» не работает «от слова совсем».

«Так как я имею право на экспертизу, мне пишут на почту педофилы, извращенцы, распространители порнографии с предложением дать положительную оценку, чтобы можно было это выкладывать под определенным возрастным ограничением», — рассказал он.

По словам Моисеева, в России сейчас нет своих игр, который «несут воспитательный, образовательный развивающий контент», а дети «играют в другие игры». По его мнению, геймерский рынок требует регулирования.

«Просто не нужно доказательств, кто является основным адресатом подобных травмирующих, уродующих психику наших детей видеоигр. Сейчас именно это и происходит — происходит продажа, торговля нашими детьми, их психикой», — уверен эксперт.

Моисеев отметил, что в этом вопросе Россия будет ориентироваться «и на международный опыт, как и на Китай».