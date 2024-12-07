Прекращение огня в Сирии может произойти двумя путями — заменой властей с последующим проведением реформ или оккупацией турецкими войсками части республики. Такую оценку ситуации в стране, где вооруженные группировки во главе с «Хайят Тахрир аш-Шам»* (ХТШ*) теснят армию, дал в разговоре с RTVI ветеран ЧВК «Вагнер» Марат Габидуллин (позывной Дед Мартин).

О «турецком следе» и «значимом факторе»

Габидуллин разделяет мнение о том, что за ХТШ* стоит Турция, потому что радикальная группировка слишком хорошо вооружена и экипирована — не как «какие-нибудь повстанцы», а это требует больших денег. Другой вопрос, добавил он, на какое время боевикам «хватит запала и ресурсов».

«Это все зависит прежде всего от того, какую задачу поставили их покровители, спонсоры. Почему я тоже склоняюсь к мысли, что это дело рук Турции? Потому что это обычная практика. Турция начиная с 2012 года постоянно поддерживала на севере Сирии состояние стабильной нестабильности, чтобы всегда иметь предлог ввести туда войска. Она продолжает страдать последствиями имперской болезни, стремлениями к возрождению Османской империи», — считает он.

По мнению Габидуллина, экстремисты вряд ли смогут свергнуть сирийского президента Башара Асада. Он отметил, что в 2015 году, когда Россия начала помогать Сирии после начала гражданской войны, ситуация была еще более плачевной, но официальный Дамаск удержал позиции.

Кроме того, продолжил собеседник RTVI, в регионе действуют суннитские группировки, которые в свое время вытеснили из нескольких населенных пунктов различные террористические формирования, включая ИГИЛ*.

«Нужно понимать, что эти группировки лишь сложили оружие, а не подписали мирный договор с правительством, то есть не сдались. Они могут сейчас по сусекам поскрести, раскопать свои схроны, снова взяться за оружие и дать отпор [ХТШ*]. Это серьезная история», — считает Габидуллин.

О слабости армии Сирии и перспективах России

В том, что сирийские военные сдают населенные пункты, нет ничего удивительного, заявил собеседник RTVI. По его словам, армия республики «всегда воевала плохо и боеспособностью особо не отличалась».

Но хуже всего то, продолжил Габидуллин, что командуют ими «те же люди, которые в 2012 году довели страну до состояния гражданской войны и приложили руку к тому, чтобы боеспособность Вооруженных сил резко ухудшилась». В таких обстоятельствах, подчеркнул он, армия не может быть сильной.

При этом, несмотря на тяжелое положение правительства Сирии, Россия вряд ли покинет страну, считает Габидуллин.

«Во-первых, пока на данный момент какой-то серьезной угрозы для присутствия России на этой территории нет. Во-вторых, там уже завязаны определенные экономические отношения. Но не те, которые предполагают пользу для экономики самой России, а другие, связанные с интересами отдельных крупных бизнесменов, того же Тимченко и других, завязанных на нефтедобывающей отрасли», — заявил он.

Габидуллин напомнил, что компании, связанные с Геннадием Тимченко, владеют контрактом на добычу газа и производство фосфатов в Сирии. Об этом неоднократно писали российские СМИ, отмечая, что принадлежащий миллиардеру «Стройтрансгаз» запустил строительство газоперерабатывающего завода еще до начала войны. Он также занимался установкой насосных станций для ирригации земель.

«Не уверен, что он согласится на такое [уход России]. Поэтому вывода войск, скорее всего, не будет. Полагаю, что усилят нагрузку на авиакрыло, дадут расширенный план боевых вылетов, поставят туда еще дополнительные боеприпасы, технику, чтобы они хотя бы в каком-то моральном смысле поддержали вооруженные силы Сирии, как-то сдержали приближение [боевиков]», — считает собеседник RTVI.

О риске «афганского сценария» и будущем Сирии

Проводить параллели между Афганистаном, где «Талибан»* захватил власть на фоне ухода войск НАТО, и Сирией не имеет смысла, заявил ветеран ЧВК «Вагнер». Он отметил, что талибы* организованны и имеют свою структуру, а «Хайят Тахрир аш-Шам»* — это «временное объединение» нескольких группировок, у каждой из которых свой командир «со своими тараканами в голове».

«Как мне кажется, эти разрозненные группировки где-то через месяц начнут глотки друг другу рвать. Они не настолько монолитны, не настолько едины, как это представляется со стороны. Это люди, которые уже давно уже оторваны от социальной жизни, давно себя не привязывают ни к каким территориям. Это люди, которые уже на протяжении вот уже больше 10 лет воюют. Они не предназначены для того, чтобы создать нечто, функционирующее как государство. Не думаю, что их хватит надолго», — прогнозирует Габидуллин.

По его мнению, на определенном этапе в ситуацию, скорее всего, публично вмешается Турция и под предлогом того, что власти Сирии «не могут навести порядок» на севере страны, попытается ввести войска, заняв часть республики.

«Это будет как с Голанскими высотами [спорная территория между Сирией и Израилем, большую часть которой оккупирована израильскими войсками — Прим. RTVI]. Просто скажут: “Это наше. Мы это не отдадим”. И все», — предупредил ветеран ЧВК «Вагнер».

Он подчеркнул, что не считает правительство Асада «хорошим». По его мнению, власть в республике представляет собой «сплошную коррупцию, злоупотребления и клановость».

«Россия спасла их от кровавого хаоса [в 2015 году]. Но помимо этого в стране должны были быть проведены какие-то реформы для стабилизации ситуации, улучшения положения людей и укрепления экономики. Ничего этого не было сделано. Нужно понимать, что Асад — это нулевая фигура, чистый номинал абсолютно, он не контролирует ситуацию в стране. Тень своего отца. А контролирует ситуацию его окружение. Оно достаточно сплоченное, монолитное. И пока его окружение не уйдет, пока в стране не произойдут глубокие демократические реформы, все это будет продолжаться», — подытожил Габидуллин.

* Организация признана террористической и запрещена в России