Россия и Беларусь будут взаимно признавать договоры автогражданской ответственности (ОСАГО), такой законопроект поддержала 29 июля правительственная комиссия по законопроектной деятельности, сообщил источник RTVI в комиссии.

Законопроект направлен на защиту прав и имущественных интересов водителей, попавших в ДТП. Он подтверждает взаимное признание «договоров страхования в рамках системы обязательного страхования гражданской ответственности владельцев ТС Союзного государства», отмечается в материалах комиссии.

В рамках международных систем страхования распределять уникальные номера страховых полисов обязательного страхования и договоров страхования гражданской ответственности владельцев ТС будут профессиональные объединения страховщиков, следует из документов, имеющихся в распоряжении RTVI.

Законопроект также предполагает возможность заключения договора ОСАГО в электронной форме.

После поддержки правкомиссией законопроект будет рассматриваться на заседании правительства, после чего может быть внесен в Госдуму.

Изменения предполагают взаимопроникновение договоров российских и белорусских компаний, пояснил RTVI глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

«Будет взаимное признание этих договоров, соответственно, действие полисов будет более расширенно и эффективно с точки зрения людей. Люди из России попали в страховую ситуацию, в ДТП на территории Белоруссии, получили возмещение. То же самое — из Белоруссии в России. Для простого водителя все станет комфортнее», — сказал Аксаков.

Такая система возмещения будет не такой уж и единой, заявил RTVI вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

«ОСАГО, конечно, единая, да, вот не очень единая. Потому что мы обращались в Центральный банк с вопросом: а как же быть, в Белоруссии ОСАГО стоит в 3 раза дешевле, чем в России, а лимиты возмещения в 2 раза выше, чем в России, там 10 000 евро, даже больше — как будет считаться в итоге, по каким тарифам? Центробанк говорит, что считать будут по тем правилам, которые действуют для автомобиля по месту регистрации, то есть ни о каком едином пространстве речи быть не может», — сказал Шапарин.

В этой связи, по словам эксперта, «белорусы в России окажутся в привилегированном положении, потому что их страховка будет гораздо выгоднее, чем наша».

«К сожалению, страховка просто начнет действовать чужая на нашей территории, наша — на их территории, и мы избавимся таким образом от необходимости покупки «зеленой карты», но и только. То есть это не единая страховая система в любом случае», — резюмировал Шапарин.

Марина Озерова