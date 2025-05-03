Журналист Иван Ильин заявил, что в студии «Анимаккорд» — создателе мультсериала «Маша и медведь» — начали сокращать штат сотрудников в России и готовятся к развитию только главного офиса, находящегося на Кипре. Директор студии Дмитрий Ловейко информацию о закрытии офиса в Москве отрицает.

«Это неправда. Но комментировать я не могу. Это не так. “Маша и Медведь” остается. Я директор “Маши и Медведя”», — заявил Ловейко в разговоре с изданием «Подъем».

UPD: Ловейко также сообщил ТАСС, что офис студии в Москве не закрывается, а ее производственные партнеры в Сербии, на Кипре и в других странах продолжат свою работу: «Сериал, безусловно, остается в России. Мультик будет смотреть еще несколько поколений». Он добавил, что процесс производства мультсериала постоянно меняется «в соответствии с современными тенденциями разделения труда в анимации», но «креатив остается в России, контент тоже».

Как утверждает Ильин, 1 мая начались увольнения в московском офисе «Анимаккорда», процедура должна завершиться к 30 июня. По его словам, создатель «Маши и Медведя» Олег Кузовков «изначально оформил права на персонажей на себя лично, что позволило ему в один день разорвать отношения со столичным офисом».

«Выжали все соки из медведя, а потом удивились, что он перестал давать мед и смех», — приводятся в статье слова источников Ильина. Они утверждают, что руководство студии требовало от них «“быстро и много” вместо “качественно и со смыслом”».

«По словам представителей индустрии, Кузовков неоднократно пытался остановить конвейерный выпуск новых серий, полагая, что проект теряет душу. Когда студия начала выпускать эпизоды без его сценариев, сериал заметно поблек», — пишет Ильин.

По его словам, в 2014 году ООО «Маша и Медведь» передало авторские права кипрской компании Animaccord LTD, которая формально является правообладателем, но в России якобы это игнорировали, говоря о мультсериале как примере «российской “мягкой силы”, покоряющей детскую аудиторию по всему миру».

«Чиновники купались в лучах чужой славы, как коты под майским солнцем. Организации, имеющие хоть какое-то отношение к анимации, причисляли успех “Маши и Медведя” к своим заслугам. Некоторые даже заикались о своем искусном и дальновидном стратегическом планировании — мол, это мы так задумали. <…> А в это время сама студия выпускала пресс-релизы с просьбой-намеком не приписывать ее успех чиновничьим стратегиям. Просила прекратить эту практику, подчеркивая, что “Маша и Медведь” не имеют отношения к ситуации с госанимацией внутри России», — утверждает Ильин.

По его мнению, именно «политизация успеха частного проекта и стала одной из причин его ухода» из России.

«А ведь сериал стал по-настоящему глобальным — он самый просматриваемый детский сериал в мире, превосходящий средние показатели конкурентов в 36 раз. Серии уверенно набирают миллиарды просмотров на YouTube», — добавил журналист.

После того, как студия покинет Россию, «деньги бегут туда, где тише гимн, где благоприятнее условия», продолжил Ильин.

«“Анимаккорд” выходит из Ассоциации анимационного кино и превращается в полностью иностранную компанию. В будущем она, возможно, будет лишь продавать лицензии на российский рынок», — пишет он.

Еще одна проблема «Анимаккорда» — это отсутствие нового хита, добавил Ильин. Он уточнил, что студия возлагала большие надежды на «Фееринки», но успешным проект не стал. По его мнению, это связано с тем, что «без Кузовкова и его видения даже налаженная система производства не смогла создать второй хит».

Кроме того, утверждает журналист, студия не стала выплачивать компенсации уволенным аниматорам, которые работали по ГПХ.

«Есть и третья группа профессионалов, кто-то временно пересидит эвакуацию на дочернем предприятии, но перспективы туманны и там — по словам инсайдеров, студия под угрозой закрытия», — пишет Ильин.

Журналист не исключил, что в случае ухода студии из России те страны, которые считали, что в проекте есть политический подтекст, могут изменить к проекту свое отношение.

«Все это, конечно, не катастрофа. <…> А где-то на Кипре, возможно, уже придумывают новую серию — ту, где Маша и Медведь <…> просто делают то, что умеют лучше всего — веселить детей по всему миру», — добавил Ильин.

Студию «Анимаккорд» основали продюсер Дмитрий Ловейко (по данным на 2017 год, владел 20 % компании) и художник-мультипликатор Олег Кузовков, который искал финансирование для проекта «Маша и медведь», который вышел в 2009 году и стал одним из самых популярных детских мультсериалов в мире.

Один из его эпизодов «Маши и Медведя» — «Маша + каша» — в 2019 году вошел в Книгу рекордов Гиннесса как самый просматриваемый анимационный ролик на YouTube.