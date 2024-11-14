Маткапитал не следует отменять, так как это «знак признательности общества в лице государства», заявил RTVI замглавы комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов. Так он прокомментировал слова священника Храма на Крови в Екатеринбурге Максима Миняйло, который назвал маткапитал помощью «девелоперам и строителям», предложив вместо этого выплачивать женщинам МРОТ за каждого ребенка до 18 лет.

«Я собираюсь быть в Екатеринбурге на следующей неделе и хочу побеседовать с уважаемым священником, рассказать ему о тех возможностях, которые дает маткапитал. Маткапитал для меня как православного человека является очень важным элементом поддержки и солидарности государства с родителями, с семьей, и это не материнский капитал, это не про то, чтобы заткнуть какую-то дырку. Это не про то, чтобы его проесть и пропить», — сказал Милонов.

Депутат отметил, что материнский капитал — это «действительно важным элементом, который позволяет семье рассчитывать на улучшение жилищных условий».

«Дело не в девелоперах, и маткапитал, если посмотреть статистику, не повлиял сильно на цены. Давайте подумаем о том огромном количестве российских семей, которые могут использовать этот капитал для того, чтобы их жилье стало чуть-чуть более комфортным, и есть другие варианты. Там можно купить земельный участок, можно купить дом и так далее», — добавил парламентарий.

Милонов также заявил, что, по его личному мнению, семьям с детьми лучше всего предоставить возможность купить земельный участок на эти деньги.

«То есть это действительно помощь важная и нужная. И очень важно, что платится это вне зависимости от статуса семьи. Это правильно, потому что даже люди среднего класса чувствуют, что это даже не мера соцподдержки, а это знак признательности общества в лице государства за то, что люди делают такое полезное дело», — сказал собеседник RTVI.

Милонов напомнил, что при обсуждении и согласовании документов о маткапитале было пройдено «несколько этапов корректировки».

«Считаю, что неправильно до бесконечности расширять сферу использования маткапитала, потому что все-таки это задел для серьезной помощи семье. Но, конечно, по мере стабилизации экономической ситуации мы будем менять закон о материнском капитале в сторону его увеличения», — подчеркнул он.

Ранее Миняйло, как пишет Ura.ru, призвал отменить маткапитал, потому что это «помощь девелоперам и строителям», предложив вместо этого выплачивать женщине два МРОТ — «на себя и на ребенка».

«Государство должно позаботиться о еще нерожденном ребенке, которого она носит, выделив на него зарплату до 18 лет. При каждом новом ребенка добавлять еще МРОТ. Вы посчитайте, сколько будет на пятерых — это нормальная зарплата женщины, защитите роженицу. А мать, нормальная женщина возобновит наш род», — сказал священнослужитель.

Спикер свердловского заксобрания Людмила Бабушкина в ответ на это сообщила Миняйло, что благодаря и федеральным, и региональным мерам за последние семь лет число многодетных семей выросло до 72 тысяч. Тот ответил, что нельзя давать семье 200 тысяч рублей вместо земельного участка, так как «нельзя взяткой выкупать право возможности жить на земле».

Кроме того, как уточняет свердловское издание 66.ru, Миняйло заявил, что в 2023 году Екатеринбургская епархия не получила ни одного земельного участка под храмы.

«У нас развиваются целые районы — Солнечный, например, но там не запроектировано зонирование под храм. В Академическом два маленьких храма. Вы нуждаетесь в наших проповедях, но мы не можем создать определенную сетку, которая кому нужна — нам? Градостроительная ситуация подталкивает церковь к конфликту с народом. Надо, чтобы KPI у губернатора был не доходная часть, а рождаемость», — уверен он.