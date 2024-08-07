Смерть главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании не поставила крест на переговорах об освобождении заложников, которые Израиль продолжает вести через посредников. Об этом в специальном интервью RTVI заявил советник офиса премьер-министра Беньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман.

«Это не так. Наша переговорная группа буквально позавчера [4 августа] вернулась с очередного раунда переговоров, которые у нас были в Египте. Израиль не прекращает попыток дипломатической возможности в рамках переговоров через посредников», — рассказал Дмитрий Гендельман RTVI.

Собеседник RTVI пояснил, что «Израиль никогда не общался, не общается и не будет общаться напрямую с ХАМАС».

«В этом мы прибегаем к услугам международных посредников — и Соединенных Штатов, и европейских стран, а также Египта и Катара. Так вот, эти контакты у нас происходят постоянно», — отметил израильский чиновник.

По его словам, сделку до сих пор не удалось заключить из-за того, что ХАМАС начал выдвигать все новые условия.

«Администрация Байдена анонсировала и объявила о четком и понятном плане обменной сделки. С этого времени прошло уже больше месяца, и Израиль не внес ни одного пункта изменений в этот проект сделки. А вот ХАМАС попытался внести туда 29 различных изменений. Понимаете, вся эта хамасовская тактика — с одной стороны, перекладывать вину на Израиль за то, что ничего не продвигается, с другой стороны — постоянно вносить изменения, — служит только одной цели: затянуть процесс переговоров», — настаивает советник офиса Нетаньяху.

«С другой стороны, Израиль продолжает предпринимать максимальное военное давление для того, чтобы освободить наших граждан — как живых, так и мертвых. До сих пор на территории Газы находятся 115 наших заложников, и мы обязательно их всех вернем. Если не в рамках сделки, так военным путем», — сказал Дмитрий Гендельман.

Напомним, первая и пока единственная сделка между Израилем и ХАМАС при содействии посредников состоялась в ноябре 2023 года. Тогда радикальная группировка отпустила 105 заложников в обмен на возвращение 240 палестинских заключенных из израильских тюрем. Обмен сопровождало временное перемирие.

При этом в офисе Нетаньяху не стали комментировать, причастен ли Израиль к убийству Исмаила Хании, в чем подозревают еврейское государство.

«Израиль никоим образом не комментирует последние события, которые происходили на территории Ирана», — заключил Дмитрий Гендельман.