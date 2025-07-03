В Госдуму 3 июля вносится законопроект о возвращении скидки в 50% при оплате автомобильного штрафа (сейчас — 25%) в течение 20 дней со дня вынесения постановления. Об этом RTVI рассказал автор документа, глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

Депутат подчеркнул, что сама по себе система «скидки» оказалась довольно эффективной. По его мнению, она годами успешно работала, увеличивая «штрафную собираемость» и снижая судебную и административную нагрузку на чиновников при обжаловании.

Однако с 1 января 2025 года размеры штрафов за нарушения повысились, а скидка, наоборот, снизилась вдвое — до 25%, хотя и «срок ее действия» вырос до 30 дней, сказал депутат. Нилов уточнил, что такая мера была встречена автомобилистами «крайне осторожно, если не сказать негативно» и до сих пор ими обсуждается.

«На фоне общего роста цен тенденция к ужесточению административной ответственности, в том числе и для тех, кто в добровольном порядке в кратчайшие сроки уплачивает штраф, лишь добавляет негатива в общественной жизни. Ведь на 1 тысячу граждан приходится 322 автомобиля, что является значительным показателем», — отметил парламентарий.

Он также раскритиковал современную практику, при которой регионы формируют доходную часть бюджета, ориентируясь на штрафы.

«Это не очень нормально, скажем так. Потому что потом создаются все условия для того, чтобы как можно больше автолюбителей нарушали ПДД. А это ненормально. Задача — организовывать так дорожное движение, чтобы нарушений не было», — подчеркнул Нилов.

Парламентарий пояснил, что «скидка» при оплате штрафа введена для того, чтобы стимулировать водителей быстрее их погашать, так как это позволяет государству экономить на административных и судебных расходах.

«С одной стороны, снижение скидки негативно влияет на собираемость штрафов. С другой — конечно, размер скидки влияет и на доходы бюджетной системы. Размер скидки в 50% оптимален. Нельзя создавать таких условий, при которых выгодно было бы нарушать ПДД. У нас и так сегодня богатые люди считают, что для них законы не писаны, и они готовы платить огромные штрафы за нарушение ПДД, двигаясь как хотят. А самое главное — создавая предпосылки для аварий», — заявил Нилов.

Предложенные главой комитета Госдумы по труду поправки предполагают введение градации в размере оплачиваемого штрафа в соответствующие периоды времени. Например, если штраф будет уплачен в течение 20 дней, то «скидка» составит 50%, а если в период с 21 до 30 дней со дня вынесения постановления о наложении административного штрафа, то 25%, следует из текста законопроекта.

Норма о скидке на штрафы в 50% была введена с 1 января 2016 года по инициативе действовавшего на тот момент депутата Госдумы Вячеслава Лысакова. Он считал, что решение о снижении льготы до 25% — это серьезная ошибка, которая приведет к ухудшению собираемости и увеличению нагрузки на приставов.