В международном праве нет такого понятия, как признание или непризнание правительств. Об этом в интервью RTVI заявил посол Евросоюза в России Ролан Галараг, отвечая на вопрос о том, собирается ли Брюссель последовать призыву Юлии Навальной и не признавать президентские выборы в России.

«Что ж, я в курсе, что идут такие политические дебаты, и эта политическая дискуссия ведется как в Европарламенте, так и в некоторых других [национальных] парламентах. Но я дипломат и поэтому буду придерживаться области дипломатии. Вы знаете, что в соответствии с международным правом мы не признаем правительства, мы признаем государства. Так что это всё, что я могу сказать по этому поводу», — сказал Ролан Галараг.

Дипломат подчеркнул, что, «говоря технически, нет такой вещи как непризнание правительства или признание правительства». Он также добавил, что» трудно говорить о выборах еще до того, как они состоялись». В то же время в ЕС «выразили сожаление», что Россия не приглашала наблюдателей от ОБСЕ, а также никого от ООН.

Кроме того, голосование на территориях, которые Россия объявила о принятии в свой состав по итогам референдумов в 2022 году, Брюссель будет считать «незаконными», отметил посол ЕС, сославшись на резолюции Генассамблеи ООН.

«Я не большой специалист по российской политике, так что я предпочитаю доверять людям, которые являются специалистами по российской политике. Исходя из того, что я слышу, очень мало изменений ожидается по результатам этих выборов. Так что я не думаю, что вы увидите большие изменения в политике ЕС», — заключил глава представительства Европейского союза в Москве.