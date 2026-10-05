Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин объявил, что сезон 2026/27 станет для него заключительным в НХЛ, сообщает клуб. Свое заявление он сделал 5 октября — ровно через 21 год после дебюта в лиге.

«Этим летом мы с семьей решили, что этот год станет для меня последним в НХЛ. Я очень люблю эту игру, но в глубине души знаю, что это правильное решение», — сказал спортсмен.

По словам хоккеиста, ему было важно объявить о решении до первого домашнего матча сезона, который «Вашингтон» проведет в среду, 7 октября. Так у него будет возможность поблагодарить всех, кто поддерживал его и его семью «и в хорошие времена, и после тяжелых поражений».

Он пообещал вместе с партнерами сделать этот сезон особенным и насладиться каждым его моментом.

Овечкину 41 год, он проводит 22-й сезон в НХЛ, и все — за «Вашингтон», который выбрал его под первым номером на драфте 2004 года. В 2018-м форвард привел команду к первому в ее истории Кубку Стэнли.

На его счету 1688 очков (929 голов и 759 передач) в 1575 матчах. Овечкин — лучший снайпер в истории лиги. Ему, в частности, принадлежат рекорды по голам в большинстве (331), победным шайбам (141) и голам в овертайме (27).

По данным клуба, Овечкину не хватает 11 шайб, чтобы превзойти рекорд Уэйна Гретцки по общему числу голов в регулярных чемпионатах и плей-офф (1016).

В этом сезоне россиянин и Сидни Кросби пополнили короткий список игроков, проведших 22 сезона в одной команде НХЛ: до них это удавалось лишь Горди Хоу, Алексу Дельвеккио, Стэну Миките и Стиву Айзерману.

В честь прощального сезона «Вашингтон» с ноября будет каждый месяц 8-го числа объявлять благотворительную инициативу при личном участии своего капитана.