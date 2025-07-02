В жидкостях репродуктивной системы человека обнаружены частицы микропластика. Испанские ученые нашли их в фолликулярной жидкости женщин и семенной жидкости мужчин. Сами авторы открытия не торопятся пугать этим желающих завести ребенка, а академик РАН Алексей Хохлов в разговоре с RTVI назвал эти результаты смешными.

Несмотря на то что учеными не получено доказательств серьезного влияния микропластика на здоровье человека, проблема загрязнения им среды и проникновения в живые организмы все чаще интересует исследователей в разных странах. Микропластиком принято считать частицы размером 5 мм и менее. Сообщения о том, что якобы в мозгу человека частиц пластика наберется на пластиковую ложку, или что посудомоечные машины или пластиковые бутылки якобы распространяют микропластик, который «засоряет» мозг, часто становятся сенсациями, сея неоправданные страхи.

О новых опасениях в этой области рассказали ученые под руководством Эмилио Гомеса-Санчеса из Севильского университета (Испания) на проходящей в Париже 41-й конференции Европейского общества репродукции человека и эмбриологии. Они решили выяснить, попадают ли частицы микропластика в жидкости репродуктивной системы людей — как женщин, так и мужчин. Для этого они исследовали фолликулярную жидкость 29 женщин и семенную жидкость 22 мужчин. Анализ показал, что часто используемые в промышленности полимеры, такие, как политетрафторэтилен, полистирол, полиэтилентерефталат, полиамиды, полипропилен и полиуретан встречаются у обеих групп испытуемых.

В фолликулярной жидкости женщин частицы микропластика находили в 69% случаев. Наиболее часто — политетрафторэтилен, полипропилен, полиэтилентерефталат и другие в меньших концентрациях.

В мужской семенной жидкости частицы микропластика были найдены в 55% проб, и там политетрафторэтилен тоже оказался на первом месте (41%), за ним следуют полистирол, полиэтилентерефталат и другие частицы.

Чтобы исключить загрязнение, образцы собирались и хранились в стеклянных контейнерах, и обрабатывались перед анализом химическим способом, отмечают ученые.

«На данный момент влияние микропластика на людей в основном экстраполируется из исследований на животных, которых подвергали воздействию микропластика в высоких концентрациях. Сейчас у нас нет прямых свидетельств его воздействия на людей. Из того, что мы знаем —в тканях, где аккумулируется микропластик, может происходить воспаление, образование свободных радикалов, повреждение ДНК, клеточное старение и эндокринные нарушения. Эти воздействия могут приводить к ухудшению качества гамет, воспалению яичников, эндометриту и другим проблемам репродуктивной системы», — предположил Гомес-Санчес.

Ничего нового в «открытии» испанских ученых не видит академик Алексей Хохлов, который давно ведет борьбу с мифами и преувеличением опасности микропластика со стороны ученых и СМИ, поскольку эти частицы химически нейтральны. По его мнению, сосредоточиться науке стоит скорее на проблемах утилизации пластиковых отходов.

По словам Хохлова, нет ничего нового и удивительного в обнаружении этих частиц в жидкостях репродуктивной системы человека, поскольку «эти частицы ранее уже были обнаружены в этих и других биологических жидкостях».

«Основной полимер, который они нашли — политетрафторэтилен, то есть тефлон, который используется в сковородках. Но этого быть не может, так как мировое производство тефлона составляет примерно 320 тыс. тонн в год. А производство крупнотоннажных полимеров, тех, которые дальше перечислены — это 400 млн тонн в год. То есть мировое производство тефлона это меньше одной десятой процента от производства всех полимеров. И поверить в то, что именно тефлон, не самый ходовой полимер концентрируется в человеческом организме, я, как специалист в области наук о полимерах, не могу», — пояснил Хохлов.

RTVI обратил внимание, что ни в релизе к исследованию, ни в абстракте не указывается концентрация обнаруженного микропластика, поэтому адресовал этот вопрос напрямую авторам. «В большинстве образцов мы находили 1-2 частицы пластика, но в некоторых мы находили до пяти», — пояснил Гомес-Санчес в разговоре с RTVI, затруднившись сказать, является ли такая концентрация опасной. — На данный момент у нас нет достаточно данных, чтобы это утверждать. Нам надо увеличить число исследованных пациентов, чтобы сказать, опасен микропластик или нет».

«Это смешно», — прокомментировал Хохлов решение оценивать концентрацию микропластика числом частиц. «Я уже многократно отмечал, что это неправильно — ведь из одной крупной частицы в результате естественной деградации может получиться множество мелких», — отмечал он ранее, комментируя аналогичные оценки содержания микропластика в организме, природной среде и продуктах.

На вопрос RTVI, проводился ли поиск в указанных жидкостях других посторонних загрязнений, постоянно присутствующих в окружающей среде — например, сажи или песка — авторы исследования ответили отрицательно.