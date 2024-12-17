Россия должна принять ответные меры после того, как в Москве при взрыве погибли генерал Игорь Кириллов и его помощник, заявил RTVI член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин. По мнению президента Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергея Гончарова, так Киев мстит Москве за ее победы на фронте, и число таких трагедий в дальнейшем может возрасти.

По мнению Заварзина, из текущей ситуации будут сделаны необходимые выводы, и призвал быть «очень внимательными».

«Искать их, убивать! Также внимательнее надо быть. Конечно, это запускают будановские твари, эти все лазят. Уже много случаев было, взрывали и того, и того, конечно, надо принимать меры. Я знаю, что выводы будут сделаны еще посерьезнее, больше внимательности, больше охраны, осмотры, все эти дела», — сказал он.

Гончаров в беседе с RTVI напомнил, что это не первый «теракт или убийство кого-то из наших военных или общественных деятелей», поэтому «удивительного здесь ничего нет».

«Чем хуже ситуация будет на фронте для Украины, тем больше будет вот таких, извините, трагедий, которые мы сейчас с вами обсуждаем. Так что наши спецслужбы должны к этому готовиться. Хотя они и так действуют более-менее успешно, но это еще только, извините за выражение, начало того, что нас ожидает в случае больших побед в зоне СВО», — сказал он.

Собеседник RTVI уточнил, что сейчас в России находится «огромная армия украинцев», добавив, что где-то у 1 млн украинских беженцев есть российские паспорта.

«Если кто-то скажет, что все они, задрав штаны, любят Россию, то, наверное, это будет не так. Так что для СБУ и главного разведуправления Украины нет никаких проблем в том, чтобы вербовать [людей] для любой противоправной деятельности в нашей стране», — подчеркнул Гончаров.

По его мнению, российским спецслужбам нужно «серьезно усиливать работу с агентурным аппаратом» в России, а также на территории дружественных постсоветских республик.

На вопрос, нужно ли усиливать охрану тех людей, которые могут быть потенциальными целями, Гончаров ответил, что это невозможно.

«У нас есть закон о ФСО. Насколько я помню, по закону у нас всего девять человек, которые пользуются государственной охраной во главе с президентом. Все остальное — это проблемы уже не федеральной службы охраны. И если охранять кого-то еще, то нам тогда надо иметь еще одну федеральную службу охраны. А это десятки, десятки тысяч человек. Так что думаю, что это просто нереально», — сообщил он.

Утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве в результате подрыва был убит начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, а также его помощник. По предварительным данным, взрывное устройство было вмонтировано в электросамокат, стоявший около его подъезда.

Как пишет SHOT, взрыв был такой силы, что с первого по третий этажи выбило стекла, потрескалась облицовка дома, обломками побито три автомобиля. СКР возбудил уголовное дело. Столичная прокуратура также контролирует установление обстоятельств происшествия.