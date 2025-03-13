Идея сенатора Ивана Абрамова строить игорные зоны для иностранцев, начав с территорий, которые граничат с Китаем, вряд ли реализуема, заявил RTVI основатель игорного бизнеса в СССР Дмитрий Слободкин. Он отметил, что денег бюджет от этого получит слишком мало, а различные ограничения только отпугнут потенциальных инвесторов.

Первый замглавы комитета Совфеда по экономической политике Иван Абрамов заявил порталу «СенатИнформ», что в России вместо того, чтобы строить больше игорных зон, следует создавать «ориентированные на иностранцев» казино. «Это можно делать, например, на приграничных с Китаем и другими странами территориях. Экономический эффект от этого будет очень большой. Вот об этом стоит подумать», — заявил он.

По мнению Слободкина, подобные высказывания напоминают ему 1989 год, когда в гостинице «Интурист» было открыто первое казино, чтобы «пополнять государственный бюджет валютой». Эксперт отметил, что в России есть «четко определенные игорные зоны», где можно открывать злачные заведения.

Собеседник RTVI уточнил, что, во-первых, далеко не все регионы подходят для массового приема иностранцев, во-вторых, не совсем ясно, как будут решаться вопросы, «связанные непосредственно с технологией действия казино».

«Наравне с казино “на рубли” должны одновременно там же рядом появиться казино “на валюту”. И вопрос заключается в том, как будет эта валюта инкассироваться? У нас по законодательству, между прочим, нет расчетов в валюте. Внутри страны платежным средством является рубль. И уже давно закрыты все вопросы, связанные с расчетами на рубли. Значит, надо что, законодательство менять опять, и этот тоже закон об игорных зонах надо менять, и все-все-все?», — сказал Слободкин.

При этом он допустил, что граждане Китая действительно могут согласиться играть в российских казино, но возникает другая проблема: будут ли они играть на юани или свободно конвертируемую валюту.

«Короче, идея-то понятная, но для того, чтоб ее реализовать, нужно много-много всякого-всякого еще сделать. Просто придумать идею: “Давайте откроем” — [мало]. Самый главный вопрос ведь другой — а сколько это казино принесет дохода? Они должны будут сдавать валюту и получать за это рубли. Одно казино, допустим, 20 столов, 50 игровых автоматов. Если умножить на ставку, то это будет 50 тыс. долларов в месяц. Это разве спасет российский бюджет?» — отметил Слободкин.

Казино, рассчитанные только на иностранцев, будут испытывать только проблемы, убежден эксперт.

«Как оно будет выживать? У него что будет, один зал “на рубли”, один — “на валюту”? Мне кажется, что эта идея в современных условиях не очень реализуема и не очень эффективна — и для заведения, и, самое главное, для государства. Потому что эти деньги, которые придут, настолько незначительны, что в рамках бюджета России их можно даже не замечать», — добавил собеседник RTVI.

Эксперт уточнил, что объем выручки в таких заведениях может быть выгодным только для региональных бюджетов. По его мнению, идея Абрамова звучит «непродуманно».

«Слишком много всяких “но”. А самое главное — кто возьмется за это дело? Я бы хотел посмотреть на тех бизнесменов, которые за это дело возьмутся, даже интересно. То есть сделать-то можно закон, а вот будет ли он работать? Пойдет ли кто в казино на границе с Китаем, к примеру? Поэтому, конечно, это интересно, но думаю, что это на сегодняшний день не очень сильно поможет бюджету», — уверен Слободкин.

По его мнению, если и развивать казино, то в специальных игорных зонах около 14 городов-миллионников. В этом случае федеральный бюджет выделял бы регионам, где есть такие заведения, меньше средств, потому что это компенсировалось бы налогами, добавил эксперт.

«В общем, это все 20 тыс. раз уже объяснялось. Эта идея с зонами — абсолютно идиотская, которая только нанесла ущерб бюджету. Бюджет за эти годы потерял триллионы рублей. <…> Когда-нибудь это все вернется на круги своя, потому что игорный бизнес — это вещь живучая. Поэтому такая идея [сенатора Абрамова], конечно, может существовать, но как-то она пока в отрыве от реальности», — резюмировал собеседник RTVI.