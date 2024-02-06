В Краснодаре на двух девушек составили административные протоколы о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений после публикации видео, на котором они обменялись кольцами и поцеловались. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по Краснодару.

На 24-летнюю девушку составили два административных протокола о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений и смены пола (ч. 1 и 3 ст. 6.21 КоАП), ей грозят штрафы до 100 тыс. и до 200 тыс. рублей. На 19-летнюю подругу жительницы Краснодара выписали один протокол, по которому ей грозит штраф в размере до 100 тыс. рублей.

Полиция опубликовала видео с извинениями девушек.

«Извиняюсь перед теми, кто думает, что мы в натуре за ЛГБТ*, мы против этой темы, мы знаем, какие законы у нас, и мы не ожидали сами, что такое произойдет», ― говорит одна из них.

Отвечая на вопрос мужчины за кадром о цели ролика с поцелуем, девушка объяснила, что это «был хайп». «Просто хайпануть, собрать подписчиков, охваты», ― сказала она.

Вторую девушку в полиции спросили, понимала ли она, что видео с поцелуем «могло повредить психике» несовершеннолетних зрителей. «Я не профессионал, я видео никакие не снимала. Я не думала о том, что это может как-то на кого-то повлиять», ― ответила она.

Девушке также задали вопрос, часто ли она целуется с женщинами в жизни. «Да нет, это все шутка. Я очень раскаиваюсь, я очень извиняюсь. Я только сейчас осознаю, что мы сделали, и я понимаю, что этого не надо было делать», ― заявила она.

Поводом для полицейской проверки стало видео, опубликованное в соцсетях 24-летней Владой Алчаевой. В ролике, снятом в кафе, девушка «делает предложение» 19-летней подруге, они обмениваются кольцами и целуются. В полиции заявили, что проверка проводится «по факту непристойного поведения девушек».

В разговоре с телеграм-каналом «Сапа» Алчаева объяснила, что это была «не свадьба, а просто хайп». Она также заявила, что любит мужчин, «Путина, страну нашу» и «никогда не будет за ЛГБТ*».

* решением Верховного суда «международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России