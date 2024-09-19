Бывшие сотрудники МВД рассказали, как была разгромлена деятельность наркокартеля «Химпром». По их словам, раскрыть преступную сеть удалось благодаря мелкой ошибке закладчика, при этом организатор «Химпрома» Егор Буркин впервые был задержан еще в 2014 году. Подробности смотрите в документальном фильме RTVI «Трафик 2: Мефедрон».

Чек на гречку и боксерские груши

Экс-сотрудник антинаркотического подразделения МВД, согласившийся поговорить с RTVI на условиях анонимности (далее в тексте — А.), рассказал, что первые услышал название «Химпром» из оперативных источников в 2015 году.

«Говорили, что “Химпром” — крупный поставщик, варит наркотик в России», — вспоминает он.

В том же году курьер «Химпрома» ехал из Москвы во Владивосток, под Иркутском его машина сломалась, он испугался и пошел сдаваться в полицию. «И вот он рассказал нам, как они работают. И почему они нам не попадались», — говорит А.

Наркокурьер сказал, что должен был возить наркотики на машине Volkswagen Touareg. «Таких машин на маршруте было восемь штук. Банда выбирала их, потому что их легко было переделывать. На машину ставили газотурбинную установку, а в пустой бензобак складывали наркотики. Но где они делали наркотик — об этом курьер не знал», — отмечает А.

Сотрудники МВД «оперативным путем получили информацию», что в Подмосковье зарыт тайник с большим грузом наркотиков. Прибыв на место, они нашли рядом с тайником клочок бумаги — чек на 1 кг гречки из магазина около Подольска.

«Мелкая ошибка закладчика. Но вот с этого мы и размотали всю сеть “Химпрома”», — говорит А.

Полицейские приехали в магазин, посмотрели записи с камер видеонаблюдения, и увидели, на какой машине уехал покупатель гречки. По камерам проследили путь автомобиля, конечной точкой которого стал жилой дом в Щербинке. Там камеры видеонаблюдения зафиксировали, как из машины вышел парень с девушкой и достал из багажника боксерские груши.

«Это были наркоперевозчики. В квартире нашли 60 кг альфа-ПВП и мефедрона. И вокруг много чайных пакетиков. Они фасовали наркотик вместе с чаем, чтобы подозрение пало на Китай», — рассказал А.

По его словам, «в “Химпроме” все делалось по шаблону», благодаря чему преступников и вычислили — полицейские решили проверить, совершались ли где-то крупные закупки боксерских груш.

Выяснилось, что в магазине на Варшавском шоссе было продано восемь груш. Камеры зафиксировали, что их загрузили в джип. Машину удалось найти. «Наружка довела до коттеджного поселка в Одинцовском районе <…> Это была первая лаборатория «Химпрома», которую мы нашли», — говорит А.

Разгром

К февралю 2017 года силовики фактически взяли под контроль всю региональную сеть «Химпрома», рассказал А.

«Наступил момент, когда мы знали о них все. Мы контролировали их склады и поставки. Они были у нас в руках», — вспоминает полицейский.

По его словам, «последним ударом» стала ликвидация в Подмосковье гигантской лаборатории картеля, где обучали технологии изготовления наркотиков. «Руководство “Химпрома” сообразило, что это разгром и объявило эвакуацию. Но эвакуировать уже было некого. 70 человек оказались под арестом», — добавил А.

Экс-начальник Третьего следственного антинаркотического отдела Следственного департамента МВД Сергей Пелих утверждает, что «Химпром» действительно был разгромлен и «не существовал месяца три-четыре». «Но потом он этот урок освоил и больше не стал делать гигантских лабораторий. Он мог изготовить столько же и по той же цене, но лаборатории все были меньше. И они стояли в разных местах. Изъяли одну, две, три лаборатории в месяц — да и ладно, потому что остальные 50 работают», — говорит Пелих.

По его словам, «все заново началось». «И только увеличилось, и Казахстан подтянулся к этой теме, и Белоруссия, и Украина», — добавил Пелих.

В феврале 2017 года МВД России объявило, что пресекло деятельность наркосиндиката «Химпром» с годовым оборотом более 2 млрд рублей. Были ликвидированы три лаборатории в Подмосковье, изъято 4 т синтетических наркотиков и 3,5 т прекурсоров. Задержаны 67 человек, 47 из них были гражданами Украины. Как сообщало МВД, в 2015 году злоумышленники на Украине создали интернет-магазин для организации сбыта наркотиков в России. Они разместили в украинских СМИ объявления о высокооплачиваемых вакансиях курьеров или экспедиторов. Кандидатов проверяли на детекторе лжи, инструктировали их и снабжали фальшивыми документами. В октябре 2022 года 22 участника «Химпрома» (один россиянин и 21 украинец) были приговорены к лишению свободы на сроки от 11,5 до 20 лет. Они признаны виновными в производстве и сбыте наркотиков в особо крупном размере, совершенных в составе ОПГ, а также в использовании поддельных документов. Источник в российских силовых структурах в 2023 году сообщил РИА Новости, что установлен полный состав участников «Химпрома» — около 1 тыс. человек. Собеседник добавил, что создатель и лидер «Химпрома» Егор Буркин в 2016 году переехал на Украину, получил там паспорт на имя Егора Левченко, а сейчас скрывается в Мексике.

«Спрятанное» дело

Егор Буркин был задержан в России еще в 2014 году, рассказал Пелих RTVI. По его словам, к тому времени Буркин уже создал преступное сообщество для торговли наркотиками, которое было организовано по такой же схеме, что и «Химпром» — участники преступной организации проверялись на полиграфе.

«[ОПС] в 2014 году было одновременно все задержано, в том числе и Буркин. Большинство этих лиц, они все осуждены, уже некоторые вышли. Сам Буркин также был задержан, его отправили в суд, но суд каким-то образом его не арестовал, и в тот же день он и его друзья исчезли из России», — рассказал Пелих.

Он утверждает, что процесс был гигантский: «Был снят спортивный зал для того, чтобы поместить минимум 50 членов преступной группы и минимум, соответственно, 50 их адвокатов».

Пелих говорит, что в 2014 году ему предлагали расследовать это уголовное дело. Он отказался «по разным причинам», но некоторые материалы остались у него в архивах. В них говорится, что Буркин с 2007 года по январь 2012-го решил создать сеть регулярного организованного распространения наркотических средств, разработал структуру преступного сообщества и вовлек в него несколько человек.

«Много чего интересного было установлено в этом деле, но почему-то после развала или ликвидации (называйте, как хотите) ФСКН (Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков, упразднена в 2016 году. — прим. RTVI) это дело было далеко-далеко спрятано в архивы. И сотрудники МВД только в 2017 году установили Буркина как организатора преступного сообщества», — отметил Пелих.