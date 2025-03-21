Актриса Паулина Андреева и режиссер Федор Бондарчук расстались после девяти лет отношений, пять из которых — в официальном браке. Сообщение об этом от имени пары появилось на странице Андреевой в Instagram*, ее также перепостили в аккаунте кинокомпании Бондарчука Art Pictures.

«Мы посчитали правильным сделать официальное заявление в попытке избежать лишних домыслов и фантазий о нас <…>. Спустя девять лет совместной жизни мы приняли решение расстаться. <…> Мы надеемся, что нас ждет совместная работа и дружба. И, конечно, мы навсегда родители нашего прекрасного сына», — говорится в публикации.

Как пишут экс-супруги, «даже приняв решение не быть вместе как муж и жена», они сохраняют «глубокое уважение и благодарность друг к другу». «Все меняется. Изменилась и наша история», — заключили они.

Бондарчук и Андреева впервые появились вместе на красной дорожке сочинского кинофестиваля «Кинотавр» летом 2016 года. Несколькими месяцами ранее режиссер и его прежняя жена Светлана объявили о разводе после 25 лет брака. Позднее в интервью журналистке Ксении Собчак Светлана уверяла, что первой обратила внимание мужа на красоту Андреевой. При этом она заявляла, что их развод никак не связан с Паулиной, просто отношения изжили себя.

Бондарчук и Андреева считались одной из самых закрытых звездных пар. Актриса моложе режиссера на 21 год — сейчас ему 57 лет, ей 36. Они поженились в Санкт-Петербурге в сентябре 2019 года. Как писал журнал Wedding, свадьба была «очень секретной», гостям запретили публиковать фото, а сама невеста поделилась только одним кадром в свадебном платье.

Ранее журнал L’Officiel сообщал, что жизнь Андреевой после первого совместного выхода с Бондарчуком «превратилась в ад». «Я моментально оказалась бесталанной актрисой, выяснилось, что у меня масса физических недостатков», — рассказывала Паулина.

В марте 2021 года у пары родился сын Иван. Андреева тогда сама сообщила об этом в соцсети, опубликовав свое фото на позднем сроке беременности. Однако уже в 2023 году в прессе появились слухи о разладе в семье. В публикациях отмечали, что Бондарчук стал появляться в обществе без обручального кольца и без жены, затем режиссера заподозрили в романе с актрисой Софьей Синицыной, бывшей девушкой Павла Табакова.

В октябре 2024 года «Комсомольская правда» написала, что Андреева якобы еще полгода назад ушла от Бондарчука, а тот пытается ее вернуть. Ссылаясь на друзей режиссера, газета называла причиной ухода усталость актрисы от «бесконечных застолий».

При этом подруги Андреевой предполагали, что супруги рассорились из-за желания Паулины бросить актерское ремесло ради работы режиссером и сценаристом. Но Бондарчук, по их словам, не был готов рисковать деньгами после того, как снятый им по ее сценарию сериал «Актрисы» не принес достаточной прибыли.

Помимо «Актрис», Бондарчук снял сериал по сценарию Андреевой «Псих» с Константином Богомоловым в главной роли. Кинокритик Татьяна Москвина разнесла эту работу, особенно за сценарий, и назвала его «детишкино кино».

«Ясное дело, что ни в жизнь Федор Бондарчук не взялся бы за этот сценарий, если бы он не был написан Паулиной Андреевой. Отменно красивой женщиной, актрисой, женой Федора Бондарчука. Одни жены бриллианты коллекционируют, а другие вот сценарии пишут», — говорилось в рецензии.

* Деятельность Meta по распространению Instagram и Faceboook на территории России признана экстремистской и запрещена