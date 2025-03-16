В Москве против стендапера Артемия Останина возбуждено уголовное дело «в связи с враждебными высказываниями в адрес участника СВО», сообщает ГСУ СК по столице. Сам комик заявил, что шутил лишь про инвалидов в метро, с участниками спецоперации это никак не связано.

«В социальных медиа распространяется информация о том, что стендап-комик Артемий Останин в ходе публичного выступления в городе Москве высказывал негативные и оскорбительные комментарии в адрес участника специальной военной операции», — отметили в СК.

В ведомстве заявили, что дело возбуждено по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). Наказание по ней предусматривает до 600 тыс. рублей штрафа или до шести лет лишения свободы.

В феврале Останин участвовал в шоу «Третий канал», где он пошутил про то, что на него наехал инвалид в метро.

«Ко мне подкралась ****** культяпковозка без ног. <…> Кидаю взгляд вниз, а там этот скейтер без ног сидит. <…> Я ничего лучшего не нашел, чем наклониться к нему и сказать: “Ну не гоняй ты так сильно!”», — рассказал комик.

За это, по его словам, его отругала женщина, назвав хамлом.

«А с*** я хамло в этой ситуации? меня в метро сбили буквально. Я смотрю на это — чувак ******* на мине подорвался, решил угла в метро дать, а я хамло», — добавил Останин.

В середине марта видео его выступления опубликовало несколько телеграм-каналов, а глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал возбудить против Останина уголовное дело.

Кроме того, к главе СК России Александру Бастрыкину и генпрокурору Игорю Краснову с требованием «провести тщательную проверку обстоятельств и дать правовую оценку действиям Останина» обратилась организация «Зов народа». Ее глава Сергей Зайцев заявил, что Останин — «мерзкий кощунник, и его «выступление» — это неуважение наших воинов, отдающих свои жизни и здоровье!».

«Этот подонок смеется над героем, который отдал здоровье за нашу страну, чтобы такие, как он, спокойно жили. <…> Он должен быть наказан, и наказание должно быть показательным, чтобы другим было неповадно!» — цитирует Зайцева «Зов народа».

Сам стендапер заявил «Осторожно, новости», что говорил про «попрошайку в метро, который катается без ног на скейте уже лет как 20»: «Про таких шутили еще со времен Comedy Club».

«Про СВО в шутке нет ни слова, и речи об этом даже близко не идет, остальное — вымысел блогеров. И, на удивление, федеральных СМИ. На меня накинулись, потому что изначально вся информация в этих каналах подавалась под таким соусом. Критическое мышление к вопросу, естественно, никто не подключал», — сказал комик.

В 2024 году в центре скандалов оказались еще два комика — Дмитрий Гаврилов и Гурам Демидов. В октябре прошлого года Гаврилов был оштрафован на 30 тыс. рублей по административному делу о дискредитации российской армии из-за видеоролика, который был размещен на его YouTube-канале в начале 2024-го.

До этого Гаврилов арестовали на 13 суток. В материалах дела говорилось, что стендапер «высказывался против русской нации, употребляя при этом нецензурные выражения на английском языке» и создавал «отрицательный образ русского офицера».

Демидов в одном из своих выступлений пошутил, что сеть «Красное & Белое» открыл Иисус, так как в магазинах сети, которые есть в каждом доме, продается вино «по себестоимости», по «цене воды». После этого журналист телеканала «Спас» Роман Голованов обвинил комика в том, что он выставляет всех русских алкоголиками, а саму шутку назвал «публичным глумлением» над Богом, а выступления стендапера начали отменяться.

Кроме того, движение «Сорок сороков» сообщило о планах обратиться в СКР с просьбой проверить выступление Демидова на предмет оскорбления чувств верующих, а замглавы Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что Демидов должен извиниться перед верующими. Позднее комик попросил прощения у всех, кого задела его шутка.