17 июня серебряный призер зимних Олимпийских игр в Пекине по фигурному катанию Александра Трусова объявила в своем Instagram*, что выходит замуж. Избранником фигуристки стал ее коллега Макар Игнатов.

Девушка опубликовала карусель фотографий из Санкт Петербурга со своим женихом. На второй публикации изображена рука фигуристки с помолвочным кольцом. Позже девушка выложила пост с подписью: «Я сказала „да“!»

Возлюбленный девушки Макар Игнатов — известный российский фигурист. В копилке его наград серебро чемпионата России (2021), бронза этапа Гран-при Rostelecom Cup (2019), два золота Финала Кубка России (2020, 2022). Макар — первый российский фигурист, исполнивший четыре четверных прыжка в одной программе.

Поклонники фигуристки недоумевают, ведь после Олимпиады-2022 в Пекине стало известно о романе Трусовой и Марка Кондратюка. В апреле в интервью Okko девушка впервые рассказала о причинах расставания. По ее словам, инициатором был сам Марк. «Все, я не готов больше», — сказал спортсмен девушке и поставил точку в их взаимоотношениях, поделилась спортсменка.

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