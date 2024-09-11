Министерство культуры подтвердило отказ в выдаче прокатного удостоверения на фильм «Рыжий» о поэте Борисе Рыжем, сообщает РБК. Что известно об истории создания фильма и возможных причинах отмены его проката — в материале RTVI.

В ведомстве пояснили, что отказ обоснован подпунктом «з» пункта 19 «Порядка предоставления (выдачи) прокатного удостоверения на фильм». В соответствии с этим пунктом фильму может быть отказано в прокате «в иных определенных федеральными законами случаях».

Компания «Хайп фильм», которой отказали в выдаче прокатного удостоверения, оказалась недоступна для комментариев.

Фильм о Борисе Рыжем и господдержка

Проект художественного фильма о Борисе Рыжем был представлен на питчинге социально значимого и авторского кино, организованного Министерством культуры в 2021 году, писал «Бюллетень кинопрокатчика». По итогу питчинга министерство рекомендовало департаменту кинематографии включить проект в перечень получателей субсидий в 2021 году.

В июле 2024 года состоялась премьера фильма о Борисе Рыжем, снятого режиссером Семеном Серзиным. Она прошла в петербургском пространстве «Севкабель Порт» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

«Ранее родственники и друзья отказывались общаться с режиссерами и журналистами. А нам удалось войти ко всем в доверие и снять картину, которая будет нон-стопом крутиться на площадке выставки», — рассказал куратор выставки Ричард Семашков.

Отмена «Рыжего» в России

О том, что «Рыжий» не выйдет в прокат 12 сентября, сообщила кинокомпания «Пионер» в своем телеграм-канале.

«Фильму «Рыжий» режиссера Семена Серзина, который должен был выйти в кинотеатрах 12 сентября, отказано в выдаче нового прокатного удостоверения. Дорогие коллеги и друзья, нам очень жаль», — говорится в сообщении кинокомпании.

Петербургский кинотеатр «Аврора» сообщил об отмене показа фильма, запланированного на 6 сентября, за день до премьеры.

«Друзья, к сожалению, по независящим от нас причинам завтрашние показы фильма «Рыжий» не состоятся. Все денежные средства за билеты будут возвращены. Приносим извинения за доставленные неудобства», — сообщил кинотеатр в соцсетях. Позднее запись была удалена.

В ответ на запрос «Фонтанки» в городском комитете по культуре рекомендовали обратиться в саму «Аврору» по вопросам репертуара кинотеатра. Представители кинотеатра, в свою очередь, заявили, что привели в соцсетях всю имевшуюся информацию.

Куратор выставки, посвященной Борису Рыжему в «Севкабель Порте», Ричард Семашков рассказал «Коммерсанту», что несмотря на активное участие города в рекламе фильма, причина его отмены остается неизвестной.

«Мы рекламировали этот фильм на нашей интерактивной выставке по творчеству Бориса Рыжего, и я организовал творческую встречу с Евгением Алехиным (исполнителем главной роли в «Рыжем». — Прим. RTVI), где он рассказывал о съемках в этом фильме. Надеюсь, он все-таки выйдет. Фильмы про поэтов должны выходить, несмотря ни на что», — сказал он.

Сам Алехин предположил, что причиной отмены стало отсутствие прокатного удостоверения.

«Показы отменены не только в «Авроре», фильма нет и в реестре кино с прокатным удостоверением. В целом фильм Министерства культуры РФ, и, наверное, им решать, что с ним делать. Хорошо, что успел посмотреть в Гатчине в ноябре», — сказал он.

Специальные показы «Рыжего» отменили также в Екатеринбурге, Москве и Новосибирске. Отвечая на вопросы «E1.ru», режиссер фильма Семен Серзин воздержался от комментариев и признался, что не знает, состоится ли премьера фильма 12 сентября.

«К сожалению, есть некоторые проблемы с фильмом, но мы пока не можем ничего прокомментировать. Мы сами ждем решение продюсеров. Есть также проблемы с прокатным удостоверением, но они решаемые. Пока что пришлось перенести те показы, которые должны были пройти в выходные. В понедельник у нас, скорее всего, будет новое объявление», — привело издание слова представителя кинокомпании «Пионер».

Версии причин отмены

После отказа в выдаче «Рыжему» прокатного удостоверения портал 66.ru сформулировал три возможных причины такого решения. По одной из них, министерство таким образом решило «наказать» создателей за попытку показать фильм до выдачи удостоверения.

По второй версии, отказ ведомства связан с нюансами законодательства, связанного с запретом на пропаганду суицида, а также на описание и демонстрацию способов его совершения. Как напоминает 66.ru, Рыжий покончил жизнь самоубийством.

Третья версия оказалась связана с саундтреком фильма, в который должна была войти песня екатеринбургской группы «Сансара», чей концерт в «Ельцин Центре» в августе 2023 года отменили после критики главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной.