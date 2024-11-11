Фильм «Ученик. Восхождение Трампа» шведского режиссера иранского происхождения Али Аббаси не получила прокатное удостоверение в России. Об этом сообщили RTVI в пресс-службе компании Arna media.

«Фильм «Ученик. Восхождение Трампа» не выйдет в российский прокат, так как не получил прокатное удостоверение», — говорится в сообщении.

Причины для принятия такого решения не сообщаются. Изначально ожидалось, что фильм Аббаси выйдет в российский прокат 31 октября, однако 22 октября фильм покинул график российских релизов, несмотря на то что первый публичный показ уже прошел на кинофестивале «Послание к человеку» 18 октября.

Позднее в кинокомпании «Атмосфера кино» сообщили, что премьеру фильма «Ученик. Восхождение Трампа» было решено перенести на 14 ноября. Мировая премьера состоялась на Каннском кинофестивале в мае.

По словам сценариста фильма Гэбриела Шермана, создатели картины ставили перед собой цель избавиться от конкретного политического посыла. В то же время, режиссер называл проект критикой системы, которая позволила Трампу взойти на вершину успеха «и заставить современное общество поверить, что их философия «победителя, который забирает все» — и есть основа жизни».

«Ученик. Восхождение Трампа» стал третьим фильмом Аббаси, отобранным для Каннского кинофестиваля. Ранее его работа «На границе миров» была удостоена главного приза в секции «Особый взгляд», а фильм «Убийца «Священный паук» был включен в основную конкурсную программу.

Сюжет фильма построен вокруг встречи молодого сына влиятельного бизнесмена Фреда Трампа с адвокатом Роем Коном, который берет на себя задачу обучить будущего президента США искусству использовать чужую алчность и тщеславие в своих целях. Роль Дональда Трампа исполнил Себастиан Стэн, удостоенный «Эмми» за роль в сериале «Пэм и Томми», а Роя Кона сыграл обладатель «Эмми» за роль в сериале «Наследники» Джереми Стронг.

После европейской премьеры создатели фильма также столкнулись с проблемами на рынке американских дистрибуторов на фоне опасений, связанных с президентскими выборами в США. Дональд Трамп назвал картину о себе «фальшивой и безграмотной», ее прокат взяла на себя независимая компания Briarcliff Entertainment.