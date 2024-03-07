Российская академия наук (РАН) исключила из списка награжденных памятной медалью в честь 300-летия учреждения философа Юлию Синеокую*, являющуюся членом-корреспондента РАН. Это произошло после обращения депутата Госдумы Романа Терюшкова, который счел неправильным присуждение награды ученой, признанной иностранным агентом.

В своей публикации в телеграм-канале парламентарий отмечает, что он «впечатлен оперативностью и внимательным подходом» президента РАН академика Геннадия Красникова к его запросу.

Согласно документу, «учитывая сложившуюся ситуацию и присвоение статуса иностранного агента», Синеокую* исключат из списка награжденных.

«Впечатлен оперативностью и внимательным подходом [председателя РАН] Геннадия Яковлевича Красникова к ситуации», — написал Терюшков в своем телеграм-канале.

Он напомнил, что у Синеокой* также есть статус члена-корреспондента РАН «в соответствии с которым она получает ежемесячные выплаты из бюджета Российской Федерации, продолжая вести антигосударственную деятельность за рубежом».

Российская Академия Наук отмечала свое 300-летие 8 февраля. Ряд академиков и сотрудников РАН отметили специальными наградами и памятными медалями. Юлию Синеокую* также удостоили награды как члена-корреспондента РАН.

16 февраля Минюст опубликовал обновленные списки иностранных агентов, среди которых значилась и Синеокая*.

Терюшков в своем посте отметил, что нужны и другие меры в отношении членов-корреспондентов РАН, признанных иноагентами. Он направил на имя Красникова еще одно письмо, в котором просит ограничить выплаты для Синеокой* как члена-корреспондента РАН. Также Терюшков хочет запретить иноагентам из научного сообщества любые выплаты по авторским и смежным правам, а также планирует исключать их состава РАН.

Юлия Синеокая* является автором более 170 научных работ. На протяжении 30 лет работала в Институте философии РАН. До середины 2023 года она занимала должности заместителя директора Института и заведующей сектором истории западной философии. Также являлась заместителем председателя диссертационного совета и главным редактором журнала ИФ РАН «Историко-философский ежегодник».

В феврале 2022 года ученая уехала в Париж, где стала сооснователем «Независимого института философии» (IPHI). Организация включает в себя российских философов, которые покинули страну «из-за несогласия с политикой российского руководства», указано на сайте IPHI.

В интервью изданию T-invariant* (зарубежному проекту «Троицкий вариант»*) Синеокая* рассказывала о неоднократных попытках «рейдерского захвата» Институт философии РАН силами «дугинцев» и «зиновьевцев». Также она делилась, что после создания IPHI руководство РАН заставило ее сделать выбор — или продолжать деятельность проекта во Франции, или вернуться в Россию в Институт философии РАН. Синеокая* отмечала, что в нынешних условиях непросто «сохранить философию как дисциплину в России».

*внесены Минюстом России в реестр иноагентом