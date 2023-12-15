Финал сериала «Слово пацана» не выйдет 21 декабря, как планировалось, а появится «чуть позже». Об этом сообщили создатели проекта — режиссер Жора Крыжовников и сценарист Андрей Золотарев, ролики с их заявлением опубликованы в телеграм-канале стриминга Wink.

«Восьмую серию мы решили переснять, потому что вместе с вами проживали уже вышедшие серии. И в районе третьей серии поняли, что мы хотим закончить эту историю иначе. Я вам не скажу, что это было легко сделать. Кто знает, как устроена киноиндустрия, тот понимает, что продюсеры не любят тратить деньги. Мы с Андреем переписали, пришли, убедили, получили допфинансирование для того, чтобы восьмая серия была круче, эмоциональнее, острее, чем то, что у нас получилось ранее», — объяснил режиссер.

Крыжовников и Золотарев также высказались о сливе двух финальных серий. «На кухню ресторана забежал какой-то человек, схватил сырые продукты, неочищенный картофель, грязную морковь, недожареное мясо, вынес это людям и говорит: „Это вот оно, это блюдо“. Это не так, это не готово», — пояснил Крыжовников.

5 декабря в соцсетях появились видео с площадки в Ярославле, где предположительно переснимали финальный эпизод. Представители стримингов Start и Wink заявили, что это плановый досъем натуры и отдельных фрагментов проекта.

Ранее Золотарев рассказал RTVI, что история, рассказанная в «Слове пацана», «была продумана на три сезона». «Я имею в виду не буквально там все события, но мы примерно понимали, в какую сторону эти герои развиваются. Но будет ли второй сезон, это в большей степени зависит от Жоры Крыжовникова. Он — локомотив этой истории, и он принимает решения», — пояснил сценарист.

Главные герои сериала «Слово пацана» — 14-летние школьники Андрей (Леон Кемстач) по кличке «Пальто» и Марат (Рузиль Минекаев), брат авторитета одной из казанских группировок. Домашний мальчик Андрей любит маму и младшую сестру, хорошо учится, ходит в музыкальную школу. Его назначают «шефствовать» над одноклассником, которого нужно подтянуть. Так он начинает дружить с Маратом. Андрей вступает в группировку «Универсамовских», где его учат «пацанским законам».

Тем временем с войны в Афганистане возвращается Вова Адидас (Иван Янковский), брат Марата, которому не нравится политика нового лидера банды Кащея (Никита Кологривый). Внутри группировки происходит раскол. Ситуация становится все более мрачной: банды «делят асфальт», расширяют свои сферы влияния, назревает война.