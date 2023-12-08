Верховный суд Финляндии отказался экстрадировать одного из экс-командиров диверсионно-штурмовой группы «Русич» Воислава Тордена (в прошлом известного как Ян Петровский) на Украину. Главным препятствием к экстрадиции стало то, что на Украине его могут подвергнуть пыткам, объяснила RTVI его адвокат Наталия Мальгина.

По ее словам, финский Минюст отказал удовлетворить запрос Украины об экстрадиции Тордена, это решение было принято на основании заключения Верховного суда.

«Верховный суд, в свою очередь, ссылается в своем заключении на новую практику ЕСПЧ и также на недавнее решение верховного суда Швеции от 31 октября 2023 года. В свою очередь, все эти решения основаны на заключениях и исследованиях ситуации в тюрьмах на Украине. И главное основание, почему существует препятствие к экстрадиции Воислава Тордена, — это ст. 3 Конвенции о правах человека о том, что человек ни в коем случае не может подвергаться пыткам или бесчеловечному отношению. Именно такое отношение ЕСПЧ и верховные суды других стран видят в Украине», — отметила Мальгина.

Тордена должны освободить из тюрьмы в городе Вантаа уже в пятницу, 8 декабря, потому что решение подлежит немедленному исполнению, подчеркнула адвокат.

Как отмечает финское издание Italehti, Верховный суд, принимая решение, ссылался на Конституцию Финляндии, по которой иностранный гражданин не может быть депортирован или экстрадирован в государство, где ему «угрожает смертная казнь, пытки или другое обращение, ущемляющее человеческое достоинство».

Торден был задержан финской погранслужбой 20 июля в связи с подозрениями в нарушении норм миграционного законодательства при попытке вылететь в Ниццу из аэропорта Хельсинки. Россиянина поместили в центр временного размещения, где находятся среди прочих лица, обратившиеся за предоставлением убежища.

Спустя месяц, 23 августа, полиция сообщила посольству России в Финляндии об изменении Тордену меры пресечения с его переводом в тюрьму города Вантаа из-за запроса украинской стороны о его задержании для дальнейшей экстрадиции по уголовному делу. Тогда стало известно, что ранее Торден носил фамилию Петровский, отмечали в российской дипмиссии.

Как писал «Коммерсантъ» («Ъ»), Тордену, имевшему виды на жительство в Норвегии и Финляндии, на Украине инкриминируют участие в террористической группировке в ходе вооруженного конфликта в Донбассе. Адвокат Александр Почуев говорил «Ъ», что его подопечный родился в России, но вырос и большую часть жизни прожил в Норвегии и других скандинавских странах, где у него «исторические корни».

В 2014 году он добровольцем отправился в Донбасс, «чтобы защищать местных жителей от украинских формирований», говорилось в публикации. Участие в событиях в ЛНР стало поводом для преследования Тордена не только на Украине, но и в Норвегии, где его лишили вида на жительство и запретили въезд в шенгенскую зону.

Изначально после задержания Тордена в июле речь о событиях в Донбассе не шла — россиянину вменили незаконное пересечение границы шенгенской зоны из-за сокрытия персональных данных. Согласно публикации «Ъ», Торден сменил имя и фамилию, оказавшись в 2016 году в украинской базе «Миротворец», фигуранты которой становятся участниками уголовного преследования.

По данным издания «Страна.ua», на Украине Тордена подозревают в военных преступлениях, совершенных на территории Донбасса в 2014-2015 годах. В украинский список «Миротворец» он был внесен как участник ЧВК «Вагнер» и «неонацист, убивавший на Донбассе украинских пленных», отмечало издание в августе.

Торден заявляет о своей невиновности. Он утверждал, что после экстрадиции на Украину его ждет бесчеловечное обращение, и запросил в Финляндии убежище. Мальгина говорила RTVI, что экстрадиция Тордена «будет означать для него верную смерть».