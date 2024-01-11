Более 1,4 тыс. деятелей музыкального бизнеса Финляндии подписали петицию с требованием отстранить Израиль от участия в международном песенном конкурсе «Евровидение». Составители документа обвинили страну в совершении военных преступлений в секторе Газа.

Требования в петиции финских музыкантов направлены в адрес национальной телерадиокомпании Yle. Авторы документа считают, что компания должна оказать давление на Европейский вещательный союз (EBU), чтобы тот запретил Израилю участвовать в «Евровидении». В случае если EBU не выполнит просьбу Yle, финский вещатель должен бойкотировать конкурс и не отправлять представителя Финляндии, указывается в петиции.

«Нашим ценностям не соответствует то, что стране, которая совершает военные преступления и продолжает военную оккупацию, предоставляется публичная сцена для улучшения своего имиджа во имя музыки», — говорится в тексте.

Подписанты также обратились к другим странам-участницам «Евровидения» с просьбой занять определенную позицию по поводу боевых действий, которые Израиль ведет в секторе Газа, и потребовать выдвинуть аналогичные требования в адрес своих национальных вещателей.

Авторы документа отметили, что в 2022 году Yle стала одной из первых, кто потребовал отстранить Россию от участия в «Евровидении» из-за военной операции на Украине, в связи с чем финны ждут подобной реакции и сейчас.

В петиции отмечается, что подписи будут собираться до 15 января, после чего документ направят Yle.

В конце декабря 2023 года глава креативного контента и медиа Yle Вилле Вилен в разговоре с газетой Ilta-Sanomat заявил, что конфликт между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС — это «не та ситуация», которая возникла между Украиной и Россией. «К сожалению, этот конфликт между Израилем и палестинцами очень длительный. Как бы ужасно это ни было, это не ситуация <…> как между Россией и Украиной», — сказал он, отвечая на вопрос о критике в адрес вещателя из-за допуска Израиля к песенному конкурсу.

Позднее глава отдела коммуникаций Yle Йере Нурминен рассказал изданию Hufvudstadsbladet, что компания ведет переговоры с EBU, а также планирует встретиться с авторами петиции.

«Евровидение»-2024 пройдет с 7 по 11 мая в шведском городе Мальме. Россию отстранили от участия в конкурсе в 2022 году «Это решение отражает обеспокоенность тем, что в свете беспрецедентного кризиса на Украине включение российской работы в конкурс в этом году нанесет ущерб его репутации», — отмечалось тогда в заявлении, опубликованном на сайте «Евровидения».

В начале декабря 2023 года из-за критики на фоне участия Израиля в конкурсе EBU опубликовал заявление, в котором указывалось, что у союза нет планов отстранять страну от участия в конкурсе.

«Песенный конкурс ”Евровидение» остается неполитическим мероприятием, объединяющим аудиторию по всему миру посредством музыки», — говорится в заявлении.

В EBU подчеркнули, что за проведение «Евровидения» отвечают не правительства стран, а вещательные компании. Израильский вещатель отвечает всем требованиям к участникам конкурса, подчеркнули в Европейском вещательном союзе.