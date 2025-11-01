Администрация финского региона Южная Карелия ежедневно теряет по €1 млн из-за оттока российских туристов. В частности, как пишет Bloomberg, в центре города Иматра закрылось большинство крупных магазинов, а местные спа-центры находятся в затруднительном финансовом положении.

В то же время исторической гостинице Иматран валтионхотелли (государственной гостинице Иматры) приходится принимать помощь от городской администрации, а сталелитейный завод, три крупнейшие лесодобывающие компании в регионе (UPM-Kymmene Oyj, Stora Enso Oyj и Metsä Group) и местные службы здравоохранения пошли на сокращение персонала, сообщает агентство.

Уровень безработицы в городе, население которого составляет 25 тысяч человек достиг 15%, что почти на 6% превышает средний уровень по Финляндии. Помимо этого, Южная Карелия столкнулась с самым высоким темпом относительного роста безработицы среди молодежи.

По словам корреспондентов Bloomberg, общим местом среди населения Иматры стали разговоры о необходимости разработки плана действий перед завершением конфликта на Украине, который внесет ясность в то, когда и на каких условиях будет открыта граница с Россией.

В то же время, директор по маркетингу и туризму Иматры Яакко Яппинен заявил о работе над новой стратегией по развитию, которая позволит компенсировать потерю доходов от российского оттока туристов. По его словам, будущее города больше не будет строиться вокруг России, вне зависимости от дальнейшего геополитического развития событий.

В настоящий момент регион, в который входит Иматра, претендует на статус особой экономической зоны, который дает право на временные налоговые льготы. Как пишет Bloomberg, основные ожидания администрации города относятся к инвестициям в экологическую и водородную энергетику.