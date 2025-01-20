Тульской областной суд 20 января признал экстремистской организацией и запретил в России объединение футбольных фанатов тульского «Арсенала» «Киборги»*. Сообщение об этом появилось на сайте суда.

«Судом установлено, что общественное объединение футбольных фанатов «Киборги»* основано, в том числе на нацистской и экстремисткой идеологии, заключающейся в возбуждении ненависти и вражды по национальному признаку», — говорится в сообщении.

Инициатором запрета «Киборгов»* выступил прокурор Тульской области в мае 2024 года. Двумя месяцами ранее данная группа фанатов через околофутбольные паблики в Telegram сообщила о прекращении своей деятельности.

Тогда же, в мае прошлого года, близкий к силовикам телеграм-канал «Тула.Экстремизм» писал, что «Киборги»* имеют посредственное отношение к футболу. В подтверждение этому в канале были опубликованы фотографии участников этого околофутбольного объединения, на которых те вскидывают руки в нацистском приветствии. Часть из них имели типичные для праворадикалов татуировки.

«В фирме «Киборги»* свыше 10 участников. Один из её лидеров был осуждён за совершение 3-х преступлений экстремистской направленности (угрозу убийства по экстремистским мотивам и два эпизода причинения среднего вреда здоровью, также по экстремистским мотивам). Другой лидер был осужден за повторную пропаганду и публичное демонстрирование нацистской символики», — писал канал «Тула.Экстремизм»

После этой публикации в телеграм-канале пресс-атташе «Разведроты 106», принимающей участие в боевых действиях на Украине в составе российской армии и состоящей из футбольных фанатов, вышло интервью с основателем «Киборгов»*. Молодой человек в маске по имени Александр рассказал, что его организация с самого начала СВО помогала гуманитаркой бойцам 106-й, а затем ее участники договорились и сами поехать воевать. Один из «Киборгов»* Роман «Фин», поехавший первым, уже погиб во время штурма, рассказал молодой человек.

Александр объяснил интерес к «Киборгам»* со стороны силовиков «юношеским максимализмом» фанатов этой группировки и «ошибками молодости». «Но при этом гораздо важнее то, что мы делаем сейчас. А сейчас мы отстаиваем интересы своей Родины и своей страны», — добавил молодой человек.

«Киборги»* не первая околофутбольная фирма, признанная в России экстремистской организацией. Согласно перечню Минюста, экстремистскими ранее признавались самарская фанатская фирма T.O.Y.S*, татарстанские «Сектор 16»* и «Автоград Крю»*, еще одна тульская фирма «Поколение»*, барнаульская фирма «White Hooligans Capital»* и омская «Иртыш Ultras»*.

*организация признана в РФ экстремистской, ее деятельность запрещена