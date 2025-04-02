Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию норвежского футболиста Матиаса Норманна, ныне выступающего за «Ар-Раед» (Саудовская Аравия) по делу о компенсации ФК «Ростов» за досрочное расторжение контракта.

Норманн стал игроком «Ростова» в 2019 году, перейдя из английского «Брайтона». Контракт с российским клубом у него должен был закончиться в 2024 году.

В августе 2023-го спортсмен, который был арендован «Динамо» у «Ростова», незадолго до прекращения аренды сообщил обоим клубам, что в одностороннем порядке разрывает контракт и покидает Россию, объяснив это тем, что беспокоится за себя после атак дронов на здания в «Москва-Сити». Затем Норманн перешел в саудовский клуб.

Президент Российской премьер лиги Александр Алаев назвал сложившуюся ситуацию беспределом. Российские клубы, не объявлявшие о расторжении договора со спортсменом, обратились в ФИФА, чей трибунал признал Норманна виновным по делу о разрыве контракта с «Ростовом» и обязал игрока выплатить компенсацию.

Норвежец позднее подал апелляцию в CAS. Но тот, как сообщает российский клуб, принял их сторону и признал Норманна виновным в расторжении контракта с ФК «Ростов», обязав игрока и его новый клуб выплатить компенсацию.

«Суд отклонил апелляции футболиста и ФК “Аль-Раед” в полном объеме. Тем самым в пользу российского клуба вынесено объективное и обоснованное решение, препятствующее футболистам досрочно расторгать контракты в одностороннем порядке», — уточнили в ФК «Ростов».

Норвежская газета Nettavisen писала, что размер компенсации составляет около 2,9 млн евро. Защита норвежца утверждала, что минимум две атаки дронов произошли недалеко от здания, где Норманн проживал в Москве. В ФК «Ростов», по словам футболиста «проигнорировали стремление к диалогу», сам он расценил произошедшее как форс-мажор.

Еще одной причиной, по которой спортсмен покинул Россию, были названы некие «события под Ростовом-на-Дону». Речь, вероятно, идет об одной из атак дронов. Представитель Норманна утверждал, что «всего в сотне метров от дома» спортсмена «произошел взрыв», что «обострило уже существующий страх за его собственную жизнь».

Издание отмечает, что, если Норманн или ФК «Аль-Раед» не выплатят компенсацию в течение 45 дней, то спортсмена могут отстранить от матчей.