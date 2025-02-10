Freedom Finance Bank запустил новый финансовый инструмент — собственную валюту. Как подчеркивают в кредитном учреждении, Freedom валюта — многофункциональный финансовый инструмент, объединяющий в себе возможности как платёжного средства, так и инвестиционного актива и бонусной программы.

Freedom Finance Bank — цифровой банк нового поколения, находящийся в Казахстане. Банк является частью международной финансовой группы Freedom Holding Corp.

Что такое Freedom валюта?

Freedom Finance валюта — это финансовый продукт, не имеющий аналогов на мировом рынке. По своей сути, отмечают в банке, это не просто внутренняя валюта, а инструмент, который позволяет каждому клиенту компании стать акционером Freedom Holding Corp. без необходимости покупать акции на фондовой бирже.

В основе Freedom валюты лежит концепция долевого участия. Каждая «монета» Freedom Finance — это фактически дробная акция холдинга. Одна полноценная акция Freedom Holding Corp. состоит из 10 000 таких «монет». Это значит, что, владея определённым количеством монет, пользователь фактически владеет частью бизнеса международной корпорации.

Технически, основой валюты является ETN (Exchange-Traded Note) — биржевая нота, представляющая собой долговое обязательство эмитента. В отличие от классических облигаций, которые приносят фиксированный доход, стоимость ETN напрямую зависит от динамики цены базового актива — в данном случае акций Freedom Holding Corp., торгующихся на казахстанских биржах KASE и AIX, а также на Nasdaq. Рост стоимости акций приводит к росту стоимости валюты «Фридом Финанс». Например, с момента запуска валюты весной 2024 года акции холдинга подорожали с $70 до $150 в феврале 2025 года, что обеспечило рост Freedom валюты более чем в два раза.

Как получить и использовать Freedom валюту?

Клиенты банка могут приобрести валюту «Фридом Финанс» напрямую через Freedom SuperApp или получить её в виде кешбэка за повседневные покупки и транзакции, совершенные с помощью карт банка. Кроме того, «монеты» можно переводить между пользователями, тратить на покупки или копить. Десять тысяч «монет» можно обменять на одну акцию Freedom Holding Corp или конвертировать в любую другую валюту, доступную в приложении. Это делает валюту от Freedom Finance Bank универсальным инструментом, который можно использовать как для повседневных нужд, так и для долгосрочных инвестиций.

Пока пользоваться новым инструментом могут только резиденты Казахстана. Однако Freedom Finance Bank планирует вскоре расширить доступ к своей цифровой валюте для граждан других стран.

Новый взгляд на сбережения и инвестиции

Одной из целей внедрения Freedom валюты является формирование культуры сбережений и повышение финансовой грамотности. Клиенты начинают видеть возможность не только тратить, но и зарабатывать на своих повседневных расходах. Благодаря простоте использования Freedom валюта делает фондовый рынок доступным для широкой аудитории, одновременно формируя культуру сбережений и ответственного отношения к деньгам.

К тому же идея, лежащая в основе Freedom валюты, основана на подходе, который широко применяется ведущими международными компаниями. Такие гиганты, как Apple, Amazon и другие часто используют собственные акции в качестве выплаты премий сотрудникам, а также как средство оплаты сделок по поглощению и слиянию. Freedom Holding адаптирует этот опыт подчеркнули в компании, делая его более доступным для широкой аудитории.