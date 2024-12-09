ФСБ пресекла деятельность международной сети call-центров, действовавшей в интересах бывшего министра обороны Грузии Давида Казерашвили, скрывающегося в Лондоне, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС). По данным спецслужбы, российские офисы входили в международную сеть, которая обманула около 100 тыс. человек из более чем 50 стран.

ФСБ установила, что call-центры входили в состав международного организованного преступного сообщества, которое под видом совершения инвестиционных сделок занималось массовым мошенничеством в отношении граждан стран Евросоюза, Великобритании, Канады, Бразилии, Индии, Японии и других.

«Потерпевшими от их противоправной деятельности стали порядка 100 тыс. человек, проживающих на территориях более чем 50 государств. Доходы от противоправной деятельности достигали $1 млн в день», — сказано в сообщении ЦОС.

По данным ФСБ, руководители call-центров, функционирующих в России, являются гражданин Израиля и Украины Я. Д. Кесельман (задержан) и гражданин Израиля и Грузии Д. Тодва (объявлен в розыск).

В 2022 году Кесельман и Тодва по заданию Службы безопасности Украины «организовали распространение анонимных сообщений о готовящихся террористических актах на объектах критической инфраструктуры Москвы, Курска, Брянска и Белгорода», говорится в сообщении ЦОС.

Возбуждено уголовное дело по ст. 210 (организация преступного сообщества), ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере»), ч. 3 ст. 207 (заведомо ложное сообщение об акте терроризма) УК РФ. Всего были задержаны 11 руководителей и сотрудников российских офисов call-центров.

Лефортовский суд Москвы заочно арестовал Казерашвили по делу о мошенничестве, в России он объявлен в розыск, отметил источник ТАСС.

Давид Кезерашвили занимал пост главы Минобороны Грузии в 2006—2008 годах при президенте Михаиле Саакашвили. В 2012 году после смены власти в отношении Кезерашвили было возбуждено несколько уголовных дел, он уехал из страны. В 2021 году в Грузии бывший министр был заочно приговорен к пяти годам лишения свободы по делу о растрате госсредств.